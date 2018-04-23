В базу Миротворца попал 13-летний "боевик" ЛНР

Отцом мальчика является боевик ЛНР в составе штурмовой группировки при "министерстве обороны" псевдореспублики.

В базу сайта Миротворец попал 13-летний житель Луганской области, который указывается как “жертва психологического насилия“. В частности, на сайте говорится, что Глусенко Максим из Краснодона под “действием российской пропаганды превращен в малолетнего боевика“.

Фото взяты со страницы в Одноклассниках myrotvorets.center

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По данным Миротворца, отцом Максима является Александр Глусенко, который также есть в базе и числится боевиком в составе 1-ой штурмовой группы “народно-освободительного батальона Заря“ при так называемом “министерстве обороны“ ЛНР.

Напомним, в 2014 году российские СМИ показывали, как ДНР открыто вербует на войну детей и дает им офицерские звания.

Несовершеннолетних в рядах боевиков не раз фиксировали и наблюдатели СММ. Так, в мае 2015 года в ОБСЕ сообщили о ребенке с автоматом Калашникова на блокпосту в окрестностях Макеевки, которая находится под контролем боевиков ДНР. Позднее, в июне 2015-ого, в ОБСЕ увидели несовершеннолетнего бойца ДНР в районе Широкино.