Харьковские пограничники поймали нелегалов, ехавших в РФ в товарняке

Парни хотели избежать прохождения пограничного контроля, поскольку им был запрещен въезд в Россию.

В Харьковской области украинские пограничники задержали пятерых человек, которые пытались пересечь украинско-российскую границу в грузовом поезде. Нелегалами оказались трое граждан Азербайджана (1988, 1985 и 1965 года рождения) и один гражданин Узбекистана (1995 года рождения) в сопровождении проводника, 39-летнего гражданина Украины.

Об этом сообщает пресс-отдел Госпогранслужбы.

Пограничники смогли задержать нелегалов по предварительной информации об их сговоре с бригадой грузового поезда Купянск-Валуйки.

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“По результатам тщательного осмотра поезда, правоохранителями не было выявлено лиц, которые пытались незаконно пересечь государственную границу. Поэтому сразу были начаты дополнительные поисковые действия. В результате дальнейшей проверки пограничники с помощью служебной собаки обнаружили пять человек возле с.Лиман, в 5 километрах от железнодорожной станции Тополи“, - сказано в сообщении.

По информации пограничников, один из нелегалов пытался убежать, но его задержали, как и остальных.

Напомним, в конце марта Украинец тайком пытался попасть в РФ в товарняке.