G7 и Украина договорились вместе отражать агрессию РФ - Климкин

Все участники встречи четко подтвердили: агрессия России на Донбассе направлена против всего цивилизованного мира.

Страны составляющие Большую семерку (G7) согласились объединить усилия, чтобы помочь Украине в противостоянии российской агрессии, которую они расценивают, как агрессию против всего цивилизованного мира.

Об этом по итогам участия в специальной сессии саммита министров иностранных дел стран G7 рассказал глава МИД Украины Павел Климкин, передает Укринформ.

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“Главным итогом я вижу то, что агрессию против Украины они расценивают как агрессию против всего цивилизованного мира. Это было очень четко сказано всеми участниками, а не прозвучало отдельной репликой. Мы также договорились работать вместе, чтобы эту агрессию отражать“, - сказал Климкин.

Он подчеркнул, что министры понимают: Россия продолжит дестабилизировать Украину, поэтому помощь нашему государству критически важна для всей Семерки.

Как сообщалось, 22 апреля в Канаде стартовал саммит глав МИД Большой семерки.

23 апреля, G7 выступила за сохранение санкций против России.