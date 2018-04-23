G7 и Украина договорились вместе отражать агрессию РФ - Климкин
Страны составляющие Большую семерку (G7) согласились объединить усилия, чтобы помочь Украине в противостоянии российской агрессии, которую они расценивают, как агрессию против всего цивилизованного мира.
Об этом по итогам участия в специальной сессии саммита министров иностранных дел стран G7 рассказал глава МИД Украины Павел Климкин, передает Укринформ.
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“Главным итогом я вижу то, что агрессию против Украины они расценивают как агрессию против всего цивилизованного мира. Это было очень четко сказано всеми участниками, а не прозвучало отдельной репликой. Мы также договорились работать вместе, чтобы эту агрессию отражать“, - сказал Климкин.
Он подчеркнул, что министры понимают: Россия продолжит дестабилизировать Украину, поэтому помощь нашему государству критически важна для всей Семерки.
Как сообщалось, 22 апреля в Канаде стартовал саммит глав МИД Большой семерки.
23 апреля, G7 выступила за сохранение санкций против России.