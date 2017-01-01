В ГПУ показали новые доказательства "ихтамнетов"
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В Генеральной прокуратуре заявили о найденных в зоне АТО российском оружии и боеприпасах. Фото найденных боеприпасов в понедельник, 23 апреля, опубликовала пресс-служба ГПУ.
Отмечается, что военнослужащие ВСУ и сотрудники Генпрокуратуры нашли в зоне АТО мины, гранаты и реактивный пехотный огнемет РПО Шмель.
В частности, было найдено 4 противопехотные мины МОН-50 (1990 г.в.), 1 ручную противопехотную оборонительную ударно-дистанционную гранату (рус. РГО) 2 ударно-дистанционные запала (рус. УЗИ, 1992 и 1993 г.в.) к гранате РГО, реактивный пехотный огнемет РПО Шмель.
Подчеркивается, что по данным Минобороны, указанные боеприпасы не находятся на обеспечении Вооруженных Сил Украины.
В настоящее время проводятся соответствующие экспертизы, досудебное расследование продолжается.
Напомним, украинские военные при зачистке территории в районе Камянки обнаружили боеприпасы, сухпайки, медикаменты и военное снаряжение российского производства. В 2017-ом в районе Зайцево в Донецкой области, на территории временно неподконтрольной Украины, разведывательная группа ВСУ во время выполнения боевого задания нашла бронежилет, каску и выстрел к РПГ российского производства.