На Луценко завели дело за рекламные ролики о ГПУ

На Нацсовет жалуются за то, что он предоставил статус социальной рекламы ролику, где хвалят Юрия Луценко, и таким образом позволил транслировать его бесплатно.

Луценко обвинили в самопиаре за бюджетные средства УНИАН

Окружной административный суд Киева открыл производство в отношении законности демонстрации на радио и телевидении рекламных роликов о деятельности генерального прокурора Юрия Луценко.

Об этом сообщает инициатор иска Центр противодействия коррупции.

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В частности, антикоррупционеры жалуются на Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания за то, что он предоставил статус социальной рекламы Выполняем закон. Устанавливаем справедливость, где хвалят Луценко, и таким образом позволил транслировать ее бесплатно.

“Третьи лица по делу - генеральный прокурор Юрий Луценко и общественная организация Украинская антикоррупционная ассоциация, - говорится в сообщении.

Отмечено, что подготовительное заседание назначили на 1 июня 2018 года.

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Активисты утверждают, что реклама имеет скорее признаки политической, а не социальной, ведь пропагандирует позиции генпрокурора для воздействия на потенциальных избирателей, содержит манипуляции и попытки повлиять на зрителя, использует официальное название государственного органа, содержит изображение герба и флага Украины.

“Реклама содержит видеофрагменты с изображением Генерального прокурора Юрия Витальевича Луценко, фамилии и имени Генерального прокурора Юрия Витальевича Луценко, государственную символику (Государственный флаг Украины), символику прокуратуры, что запрещено“, - говорится в иске.

Социальная реклама ГПУ 0:00 / 00:30

По мнению истцов, Нацсовет не имел права назвать “прокурорский пиар“ социальной рекламой.

“Использовать должность генерального прокурора для политического пиара недопустимо. Мы бы подали иск безотносительно фамилии генпрокурора. За такое злоупотребление служебным положением нужно нести ответственность“, - пояснил судебную жалобу председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

Напомним, 21 апреля Луценко подтвердил информацию о том, что из прокуратуры Днепропетровской области произошла утечка информации по готовящимся материалам о снятии неприкосновенности с двух нардепов.