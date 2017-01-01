В РФ арестовали экс-боевика ЛНР, бравшего в плен Савченко - СМИ

Ранее Плотницкий назначал Егора Русского "мэром" оккупированного города Лутугино.

В "должности" мэра оккупированного ЛНР Лутугино его уже уличали в коррупции

В Республике Коми Российской Федерации правоохранители арестовали Егора Русского, который когда-то воевал на стороне пророссийских боевиков так называемого ЛНР и в составе батальона Заря. Летом 2014 года, 17 июня, во время боев под Луганском, боевики из батальона Заря, среди которых был Егор Русский, взяли в плен Надежду Савченко.

Об этом сообщает проект Радио Свобода Донбас.Реалии.

Стоит отметить, что в России Егора Русского арестовали за взятку в должности директора спортивной школы.

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Известно, что этот россиянин несколько лет назад воевал на Донбассе на стороне террористической организации ЛНР, а затем главарь группировки ЛНР Игорь Плотницкий назначил его мэром города Лутугино, расположенного на оккупированной части Луганской области.

“После скандала с переплавкой военной техники на металл на местном заводе он оттуда сбежал“, - уточняет издание предисторию боевика.

Напомним, в 2016 году российский суд изучало видео захвата Савченко боевиками ЛНР.