В Херсонской области расцвели 300 тысяч тюльпанов

Голландские цветы в таком количестве посадили на поле вблизи Каховки в Херсонской области. На это потратили более трех миллионов гривен.

В Херсонской области фермеры вырастили почти гектар тюльпанов Скриншот из видео

Возле города Каховка Херсонской области фермеры вырастили почти гектар тюльпанов. Об этом говорится в сюжете ТСН от понедельника, 23 апреля.

Отмечается, что голландские цветы в таком количестве в области посадили впервые. Фермеры планировали луковицы размножать и продавать. Но для этого надо было срезать цветы. Владельцы поля уничтожать красоту не стали.

По данным СМИ, чтобы обустроить цветочный ковер площадью почти гектар, потратили более трех миллионов гривен.

Напомним, в Виннице сакура расцвела еще зимой.