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На границе с Крымом задержали украинку - доверенное лицо Путина

Комментариев: 1
Задержанная крымчанка будет первой среди тех, кого привлекут к ответственности за организацию и проведение незаконного голосования в оккупированном Крыму .
Запад не признает выборы в Крыму
Запад не признает выборы в Крыму
EPA/UPG

СБУ и прокуратура задержали в понедельник, 23 апреля, в пункте пропуска Чонгар на админгранице с оккупированным Россией Крымом гражданку Украины, которая была доверенным лицом кандидата в президенты РФ Владимира Путина и организатором сбора подписей на территории полуострова и города Севастополь в поддержку его выдвижения.

Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

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“Данная гражданка Украины, участвуя в “официальной“ процедуре подготовки к незаконному проведению на временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополь выборов президента РФ, оказала содействие Российской Федерации и неправительственной всероссийской общественной организации Волонтеры Победы в проведении подрывной деятельности против Украины в ущерб ее суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности“, - отметил глава ГПУ на своей странице в Facebook.

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Женщина задержана в рамках уголовного производства по факту государственной измены, ей готовится сообщение о подозрении.

Напомним, 20 марта прокуратура сообщила о подозрении главе “избиркома“ Крыма.

Также напомним, что 20 апреля Петр Порошенко внес в парламент проект закона, согласно которому крымчан, участвовали в российских выборах, будут лишать гражданства.

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Теги: выборы, Крым, президент РФ, Чонгар, оккупанты, задержание
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Комментариев (1)
Doriаn_    23.04.2018, 17:19
Оценка:  +1
Doriаn_
Посадить колаборационистку и надолго. Что бы другим неповадно было .
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