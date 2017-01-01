Большинство электронных браслетов не работают - МВД

В Министерстве внутренних дел Украины три четверти электронных браслетов пришли в негодность. Каждый из них при закупке стоил 53 тысячи гривен.

На данный момент в рабочем состоянии находятся чуть больше сотни электронных браслетов из 511. Об этом говорится в ответе МВД на запрос Громадського.

Отмечается, что 404 браслета сломаны. Каждый из таких браслетов стоил при закупке 53 тыс. гривен.

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В ноябре 2017 года в МВД сообщали, что сотрудники полиции надели браслеты на 67 человек. В то же время, по состоянию на ноябрь прошлого года было 1375 постановлений судов о применении электронного средства контроля, но не выполнено 818 постановлений из-за отсутствия необходимого оборудования.

Отметим, Нацполиция в сентябре прошлого года объявила тендер на закупку 500 электронных браслетов и дополнительного оборудования к ним на 38 млн грн.

Ранее сообщалось, что состоянию на 22 июня на балансе в Нацполиции находилось 474 электронных браслета. При этом лишь 172 браслета были исправны.