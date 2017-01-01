В Николаеве девушка бросилась с моста и выжила

То, что девушка при прыжке с моста осталась жива, медики считают уникальным случаем. Обычно при падении с такой высоты люди погибают.

В Николаеве 19-летняя девушка пыталась совершить самоубийство и бросилась с 30-метрового моста. Однако в воде она передумала и начала отчаянно пытаться удержаться на воде. Об этом в понедельник, 23 апреля, сообщает ТСН.

На помощь девушке пришли патрульные, дежурившие неподалеку. Девушку вытянули и оказали первую помощь. В больницу ее доставили с диагнозом переохлаждение. При этом никаких других повреждений не было.

Сейчас девушка вне опасности и уже дома.

Напомним, в Днепре полицейский остановил женщину-самоубийцу, которая хотела броситься с моста.

Ранее в Тернополе мужчина пытался прыгнуть с колокольни.

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