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В Запорожье испортили памятник жертвам Голодомора

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Неизвестные изуродовали памятник жертвам Голодомора в центре города, отломив нос фигуре женщины, которая символизирует мать-Украину, скорбящую о своих детях.
В Запорожье изуродовали памятник жертвам Голодомора
В Запорожье изуродовали памятник жертвам Голодомора

В Запорожье неизвестные изуродовали памятник жертвам Голодомора. Об этом в понедельник, 23 апреля, пишет ZаБор.

Отмечается, что вандалы фигуре женщины, которая символизирует мать-Украину, скорбящую о своих детях, отломили нос.

К слову, памятник представляет собой шестиметровый мраморный крест. Он находится в Вознесеновском районе в сквере имени Александра Поляка.

По данным СМИ, памятник портят не впервые.

 

 

Ранее сообщалось, что в Полтаве осквернили монумент Скорбящей Матери и памятный знак евреям-жертвам нацизма.

 

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Теги: Голодомор, памятники и монументы, Запорожье, фото, вандализм, вандалы, Голодомор 1932-1933
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Источник: korrespondent.net

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