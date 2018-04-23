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В ДНР предложили обмен пленными по новой формуле

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В ДНР предлагают обмен пленными с Киевом по формуле 80 на 14, чтобы поменять установленных на установленных и дальше продолжать работу в том режиме, в котором работали уже четыре года.
Пленные украинские солдаты
Пленные украинские солдаты
gettyimages.com

"Власти" самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили о готовности провести обмен пленными с Киевом по формуле 80 на 14. Об этом в понедельник, 23 апреля, сообщает РИА Новости.

"На данный момент есть четкое число - 80 человек, которые установлены нами на территории Украины, и 14 человек, которые установлены на нашей территории. Мы не видим никаких препятствий для обмена данных людей... Мы готовы пойти на этот шаг, чтобы поменять установленных на установленных и дальше продолжать работу в том режиме, в котором работаем уже четыре года", - сказала "омбудсмен" ДНР Дарья Морозова.

Напомним, в конце декабря 2017 года состоялся самый масштабный за время конфликта на Донбассе и первый за 15 месяцев обмен пленными. Киеву передали 73 человека, ДНР и ЛНР - 165 и 73 человека соответственно. В Киеве прогнозировали еще несколько этапов обмена.

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Теги: заложники, донбасс, ДНР, Пленные, обмен пленными, ДНР новости, война на Донбассе
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Источник: korrespondent.net

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