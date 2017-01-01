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Суд отказался арестовывать имущество из офиса Савченко

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Суд постановил вернуть народному депутату Надежде Савченко изъятые в офисе ее партии пять ноутбуков, несколько печатей и документы благотворительного фонда нардепа и ее политсилы.
Надежда Савченко в суде
Надежда Савченко в суде

Шевченковский районный суд Киева отказал следователю Службы безопасности Украины Николаю Побережняку в аресте имущества из офиса нардепа Надежды Савченко, которое изъяли во время обысков 10 апреля. Об этом в понедельник, 23 апреля, сообщает Громадське.

Отмечено, что в офисе партии в настоящее время удерживаемой под стражей депутата Савченко 10 апреля СБУ изъяла пять ноутбуков, несколько печатей и документы благотворительного фонда Савченко и ее партии.

Как заявила сестра Надежды - Вера Савченко, три из пяти изъятых ноутбуков принадлежали юристам, "помогавшим Савченко решать проблемы граждан".

В свою очередь судья Олег Линник на заседании спрашивал, какое отношение к уголовному делу Савченко может иметь вышеуказанное изъятое имущество. На что следователь СБУ ответил, что и фонд, и партия, из которых изъяли документы, "носит имя Савченко".

Как отмечается, если следователи не подадут апелляцию на решение судьи, то они должны в кратчайшие сроки вернуть изъятое имущество.

Ранее сообщалось, что силовики проводят обыск в офисе Савченко.

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Теги: суд, арест, обыск, имущество, Савченко, Надежда Савченко, Савченко новости
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Источник: korrespondent.net

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