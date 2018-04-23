Группа нелегалов тайком пыталась попасть в РФ в товарняке

Трое граждан Азербайджана и один гражданин Узбекистана в сопровождении проводника-украинца вступили в сговор с бригадой грузового поезда для незаконного выезда в Россию вне пункта пропуска, установили в ГПСУ.

Украинские пограничники задержали в Харьковской области четверых нелегалов-иностранцев, которые пытались выехать в Россию грузовым поездом вне пограничного контроля. Об этом в понедельник, 23 апреля, сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

Отмечено, что правоохранителями заранее была получена информация о сговоре правонарушителей с бригадой грузового поезда Купянск-Валуйки по незаконному перемещению через российско-украинскую границу группы нелегальных мигрантов.

"Пограничники с помощью служебной собаки обнаружили пять человек возле села Лиман, что в пяти километрах от железнодорожной станции Тополи. Один из правонарушителей пытался убежать, однако пограничники задержали его, как и всех других путешественников", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что трое граждан Азербайджана 1988, 1985, 1965 годов рождения и один гражданин Узбекистана 1995 года рождения в сопровождении проводника, 39-летнего гражданина Украины вступили в сговор с бригадой грузового поезда для незаконного пересечения госграницы вне пункта пропуска, ведь российские правоохранительные службы запретили им въезд в РФ.

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Все задержанные в установленном порядке были переданы представителям Национальной полиции, их дальнейшую судьбу решит суд.

Ранее сообщалось, что украинец тайком пытался попасть в РФ в товарняке.

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