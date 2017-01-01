В Донецкой области арестован украинский прокурор, "служивший" за ДНР

Украинец нес вооруженную службу на блокпостах ДНР в 2014 году в Бахмутском районе, а вскоре прошел конкурсный отбор и занял должность районного прокурора.

В Донецкой области арестован украинский прокурор, который в 2014 году дежурил на блокпостах ДНР в Бахмутском районе. Соответствующее решение принял Октябрьский райсуд в Мариуполе в понедельник, 23 апреля, сообщает пресс-служба областного управления полиции.

Согласно собранным доказательствам в уголовном производстве, мужчина в 2014 году работал в органах юстиции, а когда его населенный пункт (в Бахмутском районе) захватили сепаратисты, он не уехал, а вместо этого по их приказу нес вооруженную службу на блокпостах ДНР.

Отмечается, что вскоре, пытаясь скрыть свое участие в бандформированиях, мужчина прошел конкурсный отбор и занял должность районного прокурора.

"В конце прошлой недели он был обнаружен. Сегодня Октябрьский районный суд Мариуполя принял решение о его аресте сроком на 30 суток без права внесения залога", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что жительницу Донецка посадили на 10 лет за "шпионаж".

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