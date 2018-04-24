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Порошенко не исключает "чуда Господня" в вопросе поддержки единой церкви

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Глава государства уверен, что поддержка Томоса об автокефалии российским патриархом является единственным способом освободиться от грехов, совершенных РФ на территории Украины.
Президент Украины Петр Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко предположил в эфире телеканала ICTV 23 апреля, что Томос об автокефалии Православной Церкви в Украине вместе с Вселенским Патриархом Варфоломеем подтвердят и другие патриархи, включая российского Кирилла.

"Идеальным сценарием для меня был бы тот факт, чтобы вместе с патриархом Константинопольским Варфоломеем подтвердили этот Томос, эту автокефалию и все православные церкви, включая и российского патриарха. Это, по моему мнению, единственный способ ,чтобы хоть как-то отмыться от того гнева и тех грехов, которые совершены на территории Украины российскими военными, российскими пропагандистами, да иногда, к сожалению, и российскими священниками", - заявил глава государства.

Порошенко подчеркнул, что не исключает такого развития событий.

"Верю ли я что это возможно? Господь творит чудеса", - отметил он.

Президент также указал, что никто не может применить права вето на решение Вселенского патриарха.

"Но может ли остановить Кирилл предоставление нам Томоса об автокефалии, грамоты о независимости? И я хочу отдельно заявить, что никто, включая Кирилла. Вето на решение Вселенского патриарха не существует. Он не разрешения спрашивает у Кирилла, а проводит консультации по этому поводу", - заявил Порошенко.

Ранее Порошенко заявил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины предоставить автокефалию ее православной церкви.

У Варфоломея уточнили подробности по обращению об автокефалии

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Теги: церковь, Порошенко, патриарх Кирилл, патриарх, УПЦ, Петр Порошенко
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
степовик    24.04.2018, 01:31
Оценка:  0
степовик
Ганьба іродам і душогубам! Військо Боже - Військо Вічне! Господи, помилуй нас грішних молитвами блаженного Феодосія Київського і всіх святих! Фрипулья! Фрипулья! Фрипулья!
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