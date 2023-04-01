Итоги 23.04: Новый британский принц, скачек нефти

Кейт Миддлтон родила мальчика; нефть достигла цены в 75 долларов; G7 договорилась следить за поведением России: Корреспондент.net выделяет главные события вчерашнего дня.

В Соединенном Королевстве появился новый принц

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон родила сына . Вес новорожденного составил 3,8 килограмма. В настоящее время мать и ребенок чувствуют себя хорошо.

Мальчик станет пятым по счету претендентом на британский престол.

В ДНР предложили обмен пленными по новой формуле

В самопровозглашенной Донецкой народной республике заявили о готовности провести обмен пленными с Киевом по формуле 80 на 14.

Венгрия заблокировала комиссию Украина-НАТО

Венгрия наложила вето на решение о проведении в Брюсселе заседания Комиссии Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел.

Будапешт уже в третий раз блокирует проведение подобного заседания на министерском уровне, выражая таким образом претензии относительно языковой статьи украинского закона об образовании.

Премьер-министр Армении ушел в отставку

Он отметил, что протесты направлены конкретно против него, а он хочет мира и гармонии своей стране.

В Торонто фургон наехал на пешеходов

В канадском Торонто микроавтобус въехал в толпу пешеходов в результате чего погибли девять человек и 16 были ранены.

Водителя микроавтобуса задержали, ведется расследование. Канадские власти информировали, что пока рано говорить о том, был ли наезд на пешеходов спланированной террористической атакой.

Цена барреля нефти Brent превысила $75

Цена на нефть марки Brent днем 23 апеля впервые с ноября 2014 года достигла 75 долларов за баррель . В свою очередь стоимость июньских фьючерсов на марку WTI увеличиваласьдо 68,88 доллара за баррель.

Страны Большой семерки будут отслеживать поведение РФ

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что участники встречи в Торонто согласились с тем, что после покушения на экс-разведчика Сергея Скрипаля в Солсбери необходимо "проявлять бдительность в отношении России".

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