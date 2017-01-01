Прогноз погоды на 1 мая в Украине

Синоптики дали первый прогноз погоды на майские праздники 2018 в Украине и Киеве: какую погоду ждать украинцам предстоящими выходными и 1 мая.

С 28 апреля по 1 мая в Украине выходные дни. Погода в праздники порадует украинцев теплом. Воздух днем в среднем по стране прогреется до 23 градусов, а осадки будут минимальными и кратковременными. иностанные и украинские синоптикии прогнозируют, что ночью в Украине будет выше +10, сообщают на meteoprog.ua.

В субботу-вторник, 28 апреля - 1 мая, на Западе обещают пасмурную с прояснением погоду. Так, в Ивано-Франковской и Тернопольской области ожидается от 8 градусов тепла в ночной период и до 24 градусов тепла днем. Во Львове ожидается +21…+24 и ожидается небольшой дождь. На Закарпатье и в Черновцах до +15 - ночная температура +23…+25 днем, осадков не прогнозируют.

28 апреля - 1 мая 2018 года на северо-западе страны, а именно Волынской и Ровенской областях, ночью - +9…+15, днем +20…+25.

В Киеве ожидают пасмурную погоду с прояснением. Так, в субботу будет холоднее всего +10 ночью и +18 - днем. В воскресенье, 29 апреля, потеплеет до 24 градусов, днем будет ясно и только к вечеру облака закроют солнце. В понедельник ожидается до +25, солнце время от времени будут закрывать тучи. А 1 мая воздух прогреется даже до +26.

Погода 1 мая 2018 в Киеве (фото: Корреспондент.net)

На севере Украины традиционно немного холоднее. Так, в Черниговской области весь праздничный четырехдневный уикэнд будет облачная погода. Ночью от 10 до 13 тепла, а днем +17…+24. В Сумской области также будет пасмурно, а воздух прогреется до 17-22 градусов, ночью +7…+12. На Житомирщине ожидается до 26 градусов, без осадков.

На востоке Украины, в Донецкой и Луганской областях, 28 апреля - 1 мая 2018 года будет тепло и без осадков. Ночная температура воздуха +8…+12, а днем прогнозируют от 20 до 24 градусов тепла. В Харькове - несколько прохладнее +19…+22, пасмурно. В Днепропетровске от +9 до +13 градусов ночью и около 20-24 градусов тепла днем. Здесь также в основном пасмурно и только в воскресенье туч на небе не будет.

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Ожидаемо тепло будет на юге Украины - солнечно и без осадков в Одесской, Запорожской и Николаевской областях. Ночью столбик термометра не опустится ниже +10, а днем поднимется до +24…+26. В Херсоне будет пасмурно в субботу и понедельник, но температура воздуха прогреется до 23-26 градусов тепла.

В центральной Украине субботу-вторник днем ожидают от +19 до +24, а ночью +10…+13 градусов тепла. В Полтавской, Винницкой, Кировоградской и Черкасской областях будет тепло, но облачно, а вот дождей не обещают.

Синоптики прогнозируют теплый май. Хоть и последний весенний месяц считают временем гроз, осадков выше нормы не ожидается. Наиболее дождливой будет середина мая, а в начале и в конце месяца осадков будет мало.