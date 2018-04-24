Сутки в АТО: 44 обстрела, пять раненых

Пострадавших военнослужащих доставили в военный госпиталь и оказали необходимую медицинскую помощь.

За минувшие сутки позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе обстреляли 44 раза - ранены четверо украинских военнослужащих, еще один получил боевое ранение. Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра штаба АТО на странице в Facebook во вторник, 24 апреля.

По данным штаба, на Луганском направлении из запрещенных 120 и 82-мм минометов и гранатометов сепаратисты открывали огонь по украинским укреплениям вблизи Троицкого. Также минометы калибра 82-мм противник применил неподалеку Попасной и трижды в районе Новоалександровки. Кроме этого, под огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попали защитники Новозвановки, а с зенитной установки и стрелкового оружия - Новоселовки.

На Донецком направлении 120-мм минометы сепаратисты применили по украинским позициям неподалеку Водяного, а 82-мм минометы - вблизи шахты Бутовка. Также, отметили в штабе, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики открывали огонь по защитникам Верхнеторецкого, Водяного, Гнутово, Каменки, Авдеевки, шахты Бутовка и Талаковки.

Кроме того из крупнокалиберных пулеметов сепаратисты вели огонь по защитникам Павлополя, Марьинки и Лебединского, из стрелкового оружия - под Невельским, Павлополем, Лебединским и Пищевиком, а вблизи Красногоровки и Марьинки велся снайперский огонь.

Напомним, за сутки 22 апреля на Донбассе зафиксировали 30 вражеских обстрелов. Тогда ВСУ не понесли потерь.

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