Полторак: В армии до сих пор есть люди, считающие Россию братом

30 апреля на Донбассе завершается АТО. Что будет после этого, каких перемен ожидать и как готовятся к этому Вооруженные силы Украины, рассказал в интервью BBC News Украина министр обороны Степан Полторак.

Полторак: Невозможно уволить всех, кто имеет родственников в России УНИАН

30 апреля на Донбассе завершается антитеррористическая операция и начинается операция Объединенных сил по обеспечению национальной безопасности, обороны и сдерживания вооруженной агрессии России.

С этого момента управлять всеми силами и средствами Вооруженных сил, а также других военных формирований, привлеченных к выполнению задач, будет командующий Объединенных сил.

Какие практические изменения несет новый формат операции, изменится ли численность военных и оружия на Донбассе и как готовятся к этому Вооруженные силы, BBC News Украина узнавала у министра обороны Степана Полторака.

Что будет после АТО?



BBC News Украина: Что конкретно изменится в Украине после завершения АТО?

Степан Полторак: После принятия закона о реинтеграции Минобороны и Генштаб разработали ряд решений: создали Объединенный штаб, назначили командующего Объединенными силами - генерал-лейтенанта Сергея Наева.

Провели подготовку органов военного управления в Донецкой и Луганской областях.

Провели учения, и буквально вот сейчас (интервью записано 21 апреля. - Ред.) проводится передислокация органов военного управления, замена частей и подразделений.

30 апреля мы завершаем проведение АТО и переходим к проведению операции Объединенными силами во главе с командующим и Объединенным штабом.

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В чем суть? До этого фактически четыре года АТО руководила СБУ.

Решение же по переформатированию дает возможность именно ВСУ и Генштабу осуществлять стратегическое руководство этой операцией, а командующему Объединенными силами - непосредственно управлять подготовкой и руководством всех сил обороны - не только ВСУ, но и СБУ, милицией, Нацгвардией, пограничниками и всеми военных формированиями, чтобы выполнить основную задачу - освободить территорию от оккупантов.

BBC News Украина:Изменится ли численность ВСУ и их вооружения на Донбассе?

С.П.: Все это будет зависеть от обстановки и задач, которые будут ставить перед Объединенными силами.

Если на первом этапе это будет операция по стабилизации ситуации, то, по моему мнению, будет достаточно то количество, которое сегодня есть.

Если ситуация будет усложняться или решат освобождать территорию - тогда, конечно, необходимо будет увеличивать и количество личного состава.

BBC News Украина: Что изменит этот новый формат для гражданских, проживающих в зоне конфликта?

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С.П.: Они должны четко понимать, от кого зависит принятие решения, они должны четко понимать, что вертикаль управления этими территориями и, я думаю, что жизнь этих людей будет легче...

Закупать оружие напрямую



BBC News Украина: Мы не можем не спросить о скандале вокруг публикации в издании Новое время. Объясните, почему польский посредник закупал БМП-1 по одной цене, а Украина - по другой, и почему это не делали напрямую?

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С.П.: Иногда желание бороться с коррупцией приводит к непредсказуемым последствиям. Каждый человек, независимо от того, кто он - журналист или милиционер - перед тем, как публиковать информацию, должен тщательно ее проверять. Особенно, если она связана с обороноспособностью нашей страны.

Опубликованная (журналом Новое время - Ред.) информация не соответствует действительности, потому что Минобороны закупило боевые машины за 169 тысяч долларов. А в статье, которую я читал в журнале, речь шла о 205 тысячах.

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Нам очень трудно сегодня работать с партнерами, потому что влияние РФ очень серьезное. При любом контакте, когда мы пытаемся договориться о поставках вооружения через разные форматы, РФ влияет, чтобы они не продавали нам вооружение и технику.

Так же происходит постоянное давление на наших партнеров. И в этом смысле эта публикация точно не пошла на пользу ВСУ и обороноспособности нашей страны.

Закупленные БМП абсолютно боеспособные, хорошей комплектации, активно могут выполнять боевые задачи. Отзывы командиров весьма положительные.

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Время перехода на новые боевые машины будет длительным, ведь ресурсы ограничены.

Если бы было меньше скандалов, как с БМП, то было бы больше стран, которые хотят нам помогать...

Зачем это нужно? Наш потенциал по ремонту или созданию нового БМП сегодня ограничен. Поэтому этот вариант достойный и необходимый.

Сейчас закупаем через Укроборонпром. Но рассматриваем вопрос, чтобы Минобороны могло закупать напрямую и, по моему мнению, это абсолютно правильное решение.

Потому что во время заграничных командировок бывают предложения по закупке вооружения и техники. Если перейти на прямые контракты - это будет гораздо эффективнее и дешевле.

В то же время когда таких предложений нет..., мы можем обращаться к спецпредставителям, в том числе из Укроборонпрома. Они, имея распространенную сеть, могут быстро найти нам вооружение, технику, боеприпасы.

То есть, должен действовать и тот, и тот вариант...

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BBC News Украина: Расскажите о новейшей технике, которая выходит непосредственно на передовую. Например, есть ли уже у бойцов на передовой БТР-4, когда поступят танки Оплот?

С.П.: Что касается БТР-4, они есть...

Вопросов к этому БТРу было очень много. За четыре года мы доработали более сотни ошибок или недостатков.

По моему убеждению, БТР-4Е последней модификации является одним из лучших в мире. Он прошел боевые действия, там много принципиальных доработок, и сегодня у нас есть заказы на несколько батальонов. Как только они приходят в войска, - сразу едут в зону АТО.

Что касается танка Оплот, то в этом году планируем заказать первую партию. Все упирается в возможности ВПК.

Производство танка Оплот частично зависело от российской комплектации. Сегодня предприятие Укроборонпрома нашло возможности заменить некоторые элементы комплектации. Я очень надеюсь, что до конца этого года мы их получим.

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Для этого у Минобороны есть финансовый ресурс. Думаю, до конца апреля мы должны завершить заключение этого контракта...

Я слышал, что последний контракт с Таиландом завершен, мы готовы к совместной работе (Украина подписала контракт с Таиландом на поставку 13 танков Оплот. - Ред.).

В этом году мы значительно повысили объем закупки наших противотанковых средств: Стугны и Корсара.

Также в этом году будет возможность создать новые противотанковые резервы почти во всех бригадах и поставить на вооружение наши современные противотанковые средства. Планируем закупить более 200 единиц.

В четыре раза увеличиваем количество закупок противотанковых аппаратов, в пять раз - станций радиоэлектронной борьбы, в 10 раз - антиснайперских комплексов. Значительно увеличилось количество закупок беспилотных летательных аппаратов.

Наши финансовые возможности для закупки техники и вооружения значительно возросли.

Единственное, что хотелось бы, чтобы наши предприятия, которые производят продукцию для обороны, меньше об этом говорили, а больше делали.

Когда посещаешь какую-то выставку, видишь очень хороший образец, но он один. А что касается массового производства - здесь есть вопросы.

Мобилизация не нужна

BBC News Украина: Какова ситуация с укомплектованием армии? Есть ли необходимость в следующей волне мобилизации? Звучит мнение ветеранов АТО, что молодежь идет в армию не столько по мотивации, сколько из-за денег.

С.П.: Утверждение о деньгах ошибочно. Мы подходим к тому уровню, когда минимальные зарплаты (гражданских) будут 4,1 - 4,2 тысячи грн, а минимальная зарплата военнослужащего сегодня - 7,5- 7,8 тысяч грн. Это небольшие деньги. А риски потерять жизнь и здоровье в армии и риски в гражданской жизни все-таки отличаются.

Думаю, что главные причины пополнения ВСУ контрактниками - мотивация, патриотизм и чувство ответственности и необходимости выполнить свой мужской долг.

На втором плане, конечно, и денежное обеспечение. Мы буквально за год значительно подняли дополнительное денежное обеспечение в зоне проведения АТО. Если на первом этапе это было 2,4 тысячи грн, то сегодня это 10 тысяч грн.

Один солдат США стоит 510 тысяч долларов в год... А сколько стоит наш солдат? В прошлом году 8 тысяч долларов, в этом - 12 тысяч

Что же до очередной волны мобилизации, то у нас сегодня такой необходимости нет. Есть несколько причин, и одна из них - это то, что нам удалось провести серьезную работу с резервом первой очереди, то есть с людьми, которые имеют боевой опыт.

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Они уже приписаны не только к военкоматам, но и к военным частям.

Ежегодно проводится учебно-методический сбор. Две-три недели их учат в бригаде для проведения боевого слаживания. Эти люди готовы в течение нескольких дней стать к оружию - доукомплектовать подразделения или сформировать новые части и выполнять задания.

Мы восстановили бесценный ресурс через военкомат. Четко понимаем, сколько у нас есть людей и на что мы можем рассчитывать. Научились рассчитывать и риски при необходимости проведения мобилизации.

Но еще раз хочу сказать, что такой необходимости я сегодня не вижу.

BBC News Украина: А какая сейчас численность ВСУ?

С.П.: Сейчас в подчинении Минобороны есть 255 тысяч. Из них Вооруженные силы - 250 тысяч. И 5 тысяч - государственная служба транспорта. Несколько дней назад подписал все акты, и мы завершили прием этой службы в состав Минобороны.

“Готовы к взаимодействию с миротворцами на Донбассе“

BBC News Украина: Вопрос возможной миротворческой миссии на Донбассе пока теоретический. Но разработало ли Минобороны план взаимодействия ВСУ с миротворцами?

С.П.: Для того, чтобы мы могли четко рассчитать, какое количество миротворцев необходимо, важно определить, какую задачу будет выполнять миротворческая миссия.

Может быть два варианта: поддержание мира и принуждение к миру. Если речь идет о поддержании мира, то, по нашим расчетам, миссия может составить от 10 до 25 тысяч.

Если речь пойдет о принуждении к миру, то цифра может быть 35- 40 тысяч.

Что касается взаимодействия с миротворческой миссией, у нас есть огромный опыт: многие офицеры, генералы, военнослужащие прошли миротворческие миссии. Начиная с начальника Генштаба и заканчивая командирами частей.

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Поэтому мы четко понимаем, как надо взаимодействовать с миссией.

BBC News Украина: А какова ситуация с украинскими миротворцами заграницей? Они так и останутся в этих миссиях или их вернут?

С.П.: За все время более 20 тысяч военных прошли через миротворческие миссии.

Украина всегда выполняла свои обязанности. Сейчас настало время, когда мир должен помочь Украине.

Что касается наших миротворцев, то они выполняют международные обязательства, и я сегодня не вижу необходимости возвращать их в Украину.

У тех военнослужащих, которые на востоке Украины, есть достаточно опыта. Он точно больше, чем у миротворцев.

Не переоценивайте Джавелины





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BBC News Украина:Есть информация, что Джавелины уже в Украине и украинские военные уже учатся их применять. Так ли это?

С.П.: Я всегда говорил, что Джавелины в Украине будут своевременно. И во время последнего моего визита (в США) 2 февраля этого года мы договорились с министром обороны Мэттисом о дате.

Я точно знаю, когда они будут, мы к этому готовимся.

Мы отобрали людей и готовим их. Они проходят теоретическую подготовку, изучают различные противотанковые системы, не только Джавелины.

BBC News Украина:То есть они еще не приехали?

С.П.: Я же сказал. Они будут в Украине своевременно. Все будет нормально.

BBC News Украина:Есть скептические мнения относительно того, зачем Украине Джавелины, если их не будет в зоне АТО. Чем они помогут?

С.П.: Мы слишком много внимания уделяем Джавелинам. Например, Джевелины стреляют на расстояние 2 км, Стугна (украинская противотанковая ракета. - Ред.) - на 5 км. Джавелины выполняют несколько иные задачи, но сами по себе не решат всех проблем на линии соприкосновения.

Поэтому не надо переоценивать важность Джавелинов, а применять их тогда, когда будет необходимо - на трудных и опасных направлениях.

Если бы у нас там было 10 тысяч Джавелинов, это одно дело, но когда у нас 35 этих установок - совсем другое. Поэтому давайте мы сначала их получим, а потом вы узнаете, как мы их будем применять.

BBC News Украина: А как проходят переговоры о помощи с другими странами?

Мы слишком много внимания уделяем Джавелинам... Они выполняют несколько иные задачи, но сами по себе не решат всех проблем на линии соприкосновения

С.П.: Если бы было меньше скандалов, как с БМП, то было бы больше стран, которые хотят нам помогать.

У нас есть наработки с нашими основными партнерами. Есть решение правительства Канады - в этом году мы планируем у них несколько закупить.

BBC News Украина: Что именно?

С.П.: Антиснайперские комплексы (техника, которая позволяет вычислить место, с которого ведет огонь снайпер. - Ред.).

Есть договоренности и с Соединенными Штатами, Литвой, Латвией, Польшей.

Если сравнить с 2014 годом, то эту блокаду, нежелание поставлять нам вооружение и технику, мы преодолели.

“Российские агенты“

BBC News Украина: Постоянно муссируется тема “российских агентов“ в ВСУ. Отстранение от должности первого заместителя командующего ВМС Украины Романа Гладкого, например, сразу связали с тем, что его жена - гражданка России. Как влияет фактор российских родственников уармейских чиновников - за этим следят?

С.П.: Большой путь мы хотим пройти очень быстро. У нас еще четыре года назад министр обороны был гражданином России. (Речь идет о Павле Лебедеве, который был министром с 2012 года до февраля 2014-го. - Ред.).

А сегодня хотим, чтобы не было российских агентов - конечно, они есть.

Мы против них работаем и избавляемся от них.

Гораздо хуже, когда человек на службе, хотя и не является агентом РФ, но его взгляды остались на уровне Советского Союза

Но я часто сталкиваюсь с “предательством“ - “как это так, министр отстранил начальника штаба“.

Наверное, мне государство дало возможность принимать решения. Я его отстранил за невыполнение служебных обязанностей.

Сразу дал информацию, что это не связано с женой.

Что касается назначений - мы все высшие должности проверяем.

Но невозможно уволить всех, кто имеет родственников в России. И думаю, это было бы не совсем правильно, - так мы вернемся в Советский Союз.

Однако должны быть бдительными: при назначениях на высокие должности все проходят полиграф. Для этого мы создали целое управление.

Поверьте, у меня есть информация, и те люди, относительно которых есть сомнения, либо увольняются, либо, если есть факты, привлекаются к ответственности.

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BBC News Украина: Все же, как часто обнаруживают таких агентов?

С.П.: Их уже гораздо меньше.

Агента можно обнаружить и принять по нему определенное решение.

Гораздо хуже, когда человек на службе, хотя и не является агентом РФ, но его взгляды остались на уровне Советского Союза.

Здесь надо работать с личным составом, разъяснять.

Среди тех, кто был на фронте, очень мало таких людей. А среди тех, кто ни дня там не был, еще встречаются те, кто считают, что Россия - это братья и хорошие соседи.

Подготовиться к гражданскому министру обороны

BBC News Украина: В законопроекте о нацбезопасности есть норма о гражданском министре обороны - для страны, которая воюет, это адекватная идея?

С.П.: В законе это не главный пункт.

Он централизует все военные формирования ради безопасности страны. Есть четкое распределение функций и задач между подразделениями, прописано, кто отвечает за оборону, а кто контролирует вооруженные силы - в том числе это и гражданский министр обороны.

Но нужно идти своим путем.

Во всех странах НАТО министры обороны - гражданские. Впрочем, они давно так работают, выстроили четкую структуру управления вооруженными силами.

Я считаю, что у нас так же должен быть гражданский министр обороны. Но он точно не должен быть, например, библиотекарем.

Он должен иметь опыт управления, возможно - и военный опыт.

Свою задачу вижу в том, чтобы подготовить Министерство обороны к работе в новых условиях.

Но это не значит, что все министерство станет гражданским - такого нет ни в одной стране. Должен быть смешанный принцип комплектования.

Что касается меня лично - я спокойно к этому отношусь. Если мои знания нужны Украине, я готов работать. Если нет - готов хоть сегодня дать возможность другому человеку работать лучше и больше сделать для Украины.

Проблема складов

BBC News Украина: Какова ситуация с охраной военных складов? Кого наказали за пожар в Калиновке?

С.П.: Механизм таков: после каждого такого события я отправлял группу инспекции из Военной службы правопорядка, опытных офицеров. Они расследовали предпосылки...

По всем событиям были наказаны более 40 человек. 80% из них - это старшие и высшие офицеры: генералы, полковники. Кого-то из генералов уволили.

После Калиновки все склады, базы и арсеналы перевели на усиленную охрану.

И провели работу по строительству хранилищ для боеприпасов.

Огромная проблема в том, что после развала СССР основной запас боеприпасов хранился на грунте.

Уберечь его очень трудно, ведь любая подготовленная ​​диверсионно-разведывательная группа найдет возможность уничтожить такое хранилище.

Чтобы решить проблему, нужно около 10 млрд грн. Наверное, таких денег сейчас нет.

Но уже завершилось категорийное проектирование всех баз и арсеналов. С 23 апреля мы приступаем к переговорам о начале строительства на трех основных базах подземных хранилищ.

Там боеприпасы будут сохраняться не только от диверсионных групп, но и от воздушного удара.

Эта работа приоритетная, на поддержание живучести баз в этом году предусмотрено 500 млн грн.

BBC News Украина: А конкретно по Калиновке - кто виноват?

С.П.: Это должна сказать прокуратура, решения суда пока нет.

По расследованию Минобороны, к ответственности привлечено более десяти человек.

Новые ракеты и Широкий лан

BBC News Украина: Все видели испытания ракетного комплекса Ольха. Когда он поступит на вооружение ВСУ?

С.П.: В ближайшие две недели вы будете свидетелями завершения этой работы.

Ракета подходит для систем залпового огня Смерч, которые производятся в России. Конечно, их мы не будем покупать, поэтому вынуждены создавать свою ракету.

Она будет намного лучше по техническим характеристикам. На первом этапе [разработок] дальность [поражения] фактически такая же (максимальная дальность стрельбы РСЗО Смерч - 120 км. - Ред.), на втором будет значительно больше.

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Но по точности и эффективности это намного лучше ракета, чем у РФ.

Когда будут завершены испытания, ее поставят на массовое производство.

А для того, чтобы сохранить боеспособность наших частей, на основе таких разработок мы отремонтировали старые ракеты для Смерча.

BBC News Украина:Каждую зиму возникают скандалы вокруг ужасных условий проживания на полигоне “Широкий лан“, где солдаты были вынуждены жить в палатках фактически в болоте. Почему так происходит, хотя при этом все время говорят о “стандартах НАТО“?

С.П.: Год назад я был в лучшем учебном центре США в Европе - в Германии. Там побывал в казармах и попросил помощника сфотографировать условия и выставить в Facebook, но без указания, где это.

Через два часа я получил столько грязи: “Вот, генералы, как солдаты могут жить в таких условиях!“.

Конечно, условия для каждого военнослужащего должны быть достойные, но для этого нужны время и ресурсы.

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Один солдат США стоит 510 тысяч долларов в год, Великобритании - 250 тысяч фунтов, Германии - 220 тысяч долларов, Польши - 100 тысяч долларов, России - 83 тысячи долларов, Литвы - около 80 тысяч долларов, Албании - 20 тысяч долларов.

А сколько стоит наш солдат? В прошлом году 8 тысяч долларов, в этом - 12 тысяч. Я не могу за 12 тысяч сделать больше, чем можно сделать за 510 тысяч.

Во-вторых, даже то, что мы делаем, мы часто делаем плохо.

Это касается конкретной ситуации в Широком лане“ - там проблем не было бы, если бы руководство сухопутных войск и оперативного командования приняло правильное решение.Нельзя планировать боевое слаживание бригады в период активного таяния снега!

Людей надо тренировать в различных условиях, но при условии, что мы бы успели построить городок.

Другая ответственность - персональная: командира бригады, заместителя, каждого солдата.

Надеюсь, до конца года на Широком лане сдадим бригадный комплект: 12 современных казарм, столовую на 5 тысяч человек, два центра отдыха для офицеров и солдат, кинотеатры и магазины.

Будет все, чтобы люди смогли отдохнуть. При необходимости и пива попить - чтобы не бегали по селам и не искали водку...