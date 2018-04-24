Украинская церковь является матерью русской - Порошенко

"И не может мать просить независимость от дочери", - сказал президент Петр Порошенко, обсуждая вопрос автокефалии церкви.

Если Константинопольская церковь является матерью-церковью для Украины, то Украинская церковь является матерью-церковью для России. Такое заявление сделал президент Петр Порошенко в программе Свобода слова на ICTV.

Об этом сообщила пресс-служба гаранта.

Глава государства подчеркнул, что государство не будет определять, кто будет патриархом новой церкви, потому что “это не государственное дело“. Но отметил, что не позволит Москве указывать, кто должен управлять украинский церковью.

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“Категорически не вправе государство вмешиваться в церковные дела, тем более если это государство - иностранное... Это также является четкой договоренности со Вселенским Патриархом, что Патриарх Украинской Церкви будет избираться в Украине“, - сказал Порошенко.

Президент считает возвращением исторической справедливости тот факт, что функции и роль Матери-Церкви будет выполнять Константинопольский патриархат. Он напомнил, что в скоро мы будем праздновать 1030-летие Крещения Украины-Руси.

“Тогда, я хочу подчеркнуть, еще не было никакой Русской православной церкви. Если Константинопольская церковь является матерью-церковью для Украины, то Украинская церковь является матерью-церковью для России. Ибо отсюда пошла, а не наоборот. И не может мать просить независимость от дочери“, - сказал президент.

Порошенко убежден, что решение о получении УПЦ Томоса об автокефалии вызовет огромный подъем украинского национального духа. При этом он признал, что решение пока не принято. “Мы сделали все, что от нас зависит, но надо сделать даже больше. Потому что это не церковный вопрос. Это не просто государственный вопрос“, - сказал он.

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В эфире ICTV президент также акцентировал внимание на том, что вето на решение Вселенского патриарха не существует - он не разрешения спрашивает у российского патриарха Кирилла, а проводит консультации по этому поводу.