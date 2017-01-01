Житомирские школьники избили водителя троллейбуса

"Ругались, размахивали ножом, бросали в троллейбус камни. Били молодых и пенсионеров", - рассказывают очевидцы.

В Житомире на Киевской улице на остановке общественного транспорта у школы №17 вечером около 19:00 в понедельник, 23 апреля, группа подростков напала на водителя троллейбуса.

Об этом сообщает местное издание Житомир.info.

По словам очевидцев, троллейбус №1 двигался от остановки, в то время как подростки переходили прямо перед ним дорогу, не по пешеходному переходу, в связи с чем водитель сделал им замечание.

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“Тогда молодые люди зашли в троллейбус и начали бить водителя. Людей, которые начали заступаться за мужчину, тоже. Ругались, размахивали ножом, бросали в троллейбус камни. Били молодых и пенсионеров“, - рассказала местная жительница Татьяна.

Правоохранители установили, что подростков было пятеро, - три парня и две девушки. Инцидент зарегистрировали как хулиганство. Пострадавший водитель троллейбуса сейчас госпитализирован в больницу №1.

Напомним, в феврале на Оболони парень заступился за старика и получил шесть ножевых ранений.