Рабинович продал свою землю, чтобы внести залог для ареста виллы Левочкина - блогер

По словам блогера, случай с виллой Левочкина – это прецедент для Украины, ведь первый раз украинский политик добился ареста недвижимости одного из украинских олигархов.

Продажа лидером партии За життя Вадимом Рабиновичем своей земли для ареста виллы одного из лидеров Оппозиционного блока Сергея Левочкина является прецедентом для Украины. Об этом стало известно из поста блогера, политического эксперта Владимира Макаровского в Facebook.

“Честно говоря, прочитав о том, что Вадим Рабинович продал свою землю, чтобы внести залог для ареста виллы Сергея Левочкина во Франции, испытал недоумение. Думал, что если вилла изымается в пользу государства, то государство и должно платить, а не частное лицо.И вот теперь оказалось, что для продолжения судебного процесса необходимо внести в качестве залога 1% от стоимости актива, то есть 400 тыс. евро. Которые... внес сам Рабинович, так как государству эти 40 млн, видимо, неинтересны. Для этого нардепу пришлось продать свою землю (кстати, не "офшорную", а вполне себе задекларированную)“, –написал Макаровский.

По словам блогера, случай с виллой Левочкина – это прецедент для Украины, ведь первый раз украинский политик добился ареста недвижимости одного из украинских олигархов.

“И хотя судебные перспективы вокруг виллы Левочкина все еще остаются туманными, в процессе борьбы за эту французскую недвижимость прояснились электоральные перспективы Рабиновича“, – считает эксперт.

По его мнению, электорат партии За життя, находящийся в первую очередь в центральной и юго-восточной Украине, оценит такой поступок ее лидера.

“Ведь на фоне болтологии нечистых на руку конкурентов на политической арене его поступки в деле Левочкина красноречиво свидетельствуют о решимости действоватьв рамках закона и доводить начатое дело до конца. Уверен – избиратели это оценят, и его партия За життя на будущих парламентских выборах сможет рассчитывать на большинство голосов как минимум юга, востока и центра страны. Во всяком случае, текущие тенденции именно таковы», – резюмирует Владимир Макаровский.

Напомним, что 12 февраля народный депутат и лидер партии За життя Вадим Рабинович на пресс-конференции сообщил об аресте судом Ниццы имения Левочкина на Лазурном берегу стоимостью 40 млн евро. Парламентарий предоставил все документы и журналистам, и правоохранителям, однако ни в ГПУ, ни в НАБУ на эту информацию не отреагировали.