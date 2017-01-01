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Cайт Минэнерго заблокировали хакеры, требуют выкуп

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Злоумышленники требуют сумму в биткоинах.
В гривневом эквиваленте вымогатели требуют около 24 тысяч гривен
В гривневом эквиваленте вымогатели требуют около 24 тысяч гривен
Скриншот

Во вторник 24 апреля неизвестные хакеры взломали сайт Министерства энергетики и угольной промышленности Украины. Злоумышленники требуют за его разблокировку 0,1 Bitcoin (около 24 тысяч гривен).

Об этом свидетельствует главная страница сайта ведомства.

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“Ваши важные файлы сайта зашифрованы. Многие из ваших .php, .css, .js и других файлов больше недоступны, поскольку они были зашифрованы. Возможно, вы заняты поиском способа восстановить свои файлы, но не тратьте свое время! Никто не может расшифровать ваши файлы без нашей специальной службы дешифрования“, - говорится в сообщении хакеров.

Согласно сообщению вымогателей, у Министерства есть 10 часов для оплаты 0,1 Bitcoin.

Напомним, 20 апреля хакеры атаковали сайт ГП Антонов и оставили фейковое заявление.

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Теги: хакер, Минэнерго, министерство, хакерская атака, биткоины
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