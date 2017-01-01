Кровавое ДТП в Кривом Роге: раскрыты новые подробности

Количество пассажиров маршрутки превысило норму. Предприятию, которому принадлежит маршрутка - участник аварии, грозит лишение лицензий на пассажирские перевозки.

В Кривом Роге в ДТП погибли девять человек. При этом количество пассажиров в маршрутке, которая стала участником аварии, не соответствовало заявленному в техпаспорте. Об этом накануне сообщил следователь Никита Гаркавый, передает Радио Свобода.

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По словам следователя, в маршрутке находились 26 людей, включая водителя, в то время как техпаспорт предполагал 20 сидячих мест +5 пассажиров, которые могут ехать стоя. Однако на месте ДТП обнаружилось, что в маршрутке было только 14 сидячих мест, остальные пассажиры ехали стоя.

То есть, перевозчик нарушил нормы.

“Вопрос остается открытым. Маршрутка принадлежит Севертранс, частному предприятию, зарегистрированному в Одессе. В Кривом Роге есть представительство. Им вручен запрос с целью получения объяснений. На данный момент пока ответа нет “, - сказал следователь.

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Следователь добавил, что в ближайшее время будет поднят вопрос о лишении предприятия лицензий на пассажирские перевозки. Также Гаркавый сообщил, что личности всех, кто был в маршрутке, установлены. Маршрутка ехала со скоростью 46 км/ч.

Тот факт, что за рулем Mazda был 67-летний мужчина, подтверждают видеозаписи с камер наблюдения.

Дело обещают передать в суд в течении четырех месяцев.

Напомним, страшное ДТП в Кривом Роге произошло 17 апреля. Столкнулись маршрутка, автобус и легковой автомобиль. На месте аварии погибло 8 человек, еще один скончался в реанимации. Все погибшие были сотрудниками криворожской компании Арселор Миттал, они опознаны и их имена опубликованы. Также напомним, что водитель автомобиля Mazda, который считается виновником происшествия, и арестован на два месяца.