На Прикарпатье экс-депутата приговорили к общественным работам

Депутат не подал декларацию о доходах, поскольку на некоторое время уехал из страны на заработки.

В Ивано-Франковской области Снятинский райсуд осудил бывшего депутата горсовета за то, что он не подал декларацию о доходах за 2016 в НАПК.

Об этом сообщает местное издание Курс.

Депутат сложил с себя полномочия в 2016 году и в соответствии с законодательством с 1 января по 1 мая 2017 должен был подать электронную декларацию о доходах.

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В суде экс-чиновник свою вину признал и пояснил, что в декабре 2016 года в связи с выездом на работу за границу сложил депутатские полномочия. О том, что нужно подать декларацию в электронной форме по 2016, ему никто не сообщил. Он пояснил, что считал, что не нужно подавать е-декларацию за 2016, так как в 2015 году подал письменную декларацию.

Суд признал бывшего депутата виновным в декларировании недостоверной информации и назначил 150 часов общественных работ с лишением права занимать должности в органах местного самоуправления сроком на один год.

Как сообщалось 22 марта, в Киеве впервые приговорили должника-алиментщика мести улицы 150 часов.