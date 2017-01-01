ГФС хочет ввести налог на почтовые посылки
Государственная фискальная служба разрабатывает механизм налогообложения и контроля поставок через почтовые и экспресс-отправления.
Об этом сообщила пресс-служба ГФС.
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“Сегодня в одной упаковке может быть тысяча единиц товара, который якобы приходит сотни разных людей. Фактически весь товар получает одна фирма-импортер. Ее представитель приходит в отделение с поручениями от ста человек и берет товар без уплаты налогов. Почтовому оператору не важно, кто получает отправления“, - пояснил и.о. председателя ГФС Мирослав Продан.
По его словам, эта схема достаточно масштабная, через нее государство теряет миллиарды гривен и ГФС будет принимать все меры для ее разрушения.
Также он отметил, что планируют ввести норму об ограничении количества почтовых пересылок, которые человек имеет право получать без уплаты налогов.
Таким образом, в ГФС планируют изменить в целом сам механизм получения почтовых отправлений. Вероятно, функцию контроля обеспечит программный продукт.
Как сообщалось 3 января, введение налога на посылки из-за рубежа отложили на год.