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ГФС хочет ввести налог на почтовые посылки

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Сам механизм получения почтовых отправлений изменят.
Ситуацию пояснил и.о. председателя ГФС Мирослав Продан
Ситуацию пояснил и.о. председателя ГФС Мирослав Продан
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Государственная фискальная служба разрабатывает механизм налогообложения и контроля поставок через почтовые и экспресс-отправления.

Об этом сообщила пресс-служба ГФС.

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“Сегодня в одной упаковке может быть тысяча единиц товара, который якобы приходит сотни разных людей. Фактически весь товар получает одна фирма-импортер. Ее представитель приходит в отделение с поручениями от ста человек и берет товар без уплаты налогов. Почтовому оператору не важно, кто получает отправления“, - пояснил и.о. председателя ГФС Мирослав Продан.

По его словам, эта схема достаточно масштабная, через нее государство теряет миллиарды гривен и ГФС будет принимать все меры для ее разрушения.

Также он отметил, что планируют ввести норму об ограничении количества почтовых пересылок, которые человек имеет право получать без уплаты налогов.

Таким образом, в ГФС планируют изменить в целом сам механизм получения почтовых отправлений. Вероятно, функцию контроля обеспечит программный продукт. 

Как сообщалось 3 января, введение налога на посылки из-за рубежа отложили на год.

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Теги: посылки, почта, нологи, ГФС
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