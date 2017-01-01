В доме Гоголя в Одессе рухнула крыша

В здании обвалилась часть крыши, рухнул потолок и деревянные перекрытия на втором этаже. В результате происшествия пострадавших нет.

В доме Гоголя в Одессе обвалилась крыша uc.od.ua

В Одессе в здании, расположенном на улице Гоголя, 11, обвалилась часть крыши. Об этом во вторник, 24 апреля, сообщает Южный курьер.

Отмечается, что в результате рухнул потолок и деревянные перекрытия на втором этаже. Также уничтожен старинный декор.

Дом на улице Гоголя очень старый uc.od.ua

Пострадавших нет.

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Этот дом построили в 1846 году. Он принадлежал дяде писателя по материнской линии, отставному генерал-майору Андрею Трощинскому.

Николай Гоголь останавливался здесь, когда жил в Одессе - в 1850-1851 годах.

Напомним, 23 апреля стало известно, что в Одессе на Таирова при реконструкции торгового центра на одного из строителей упала часть стены. Человек погиб.