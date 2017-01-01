В Киеве судья попался на крупной долларовой взятке

Истец вручил служителю Фемиды 8000 долларов за удовлетворение иска в свою пользу. Деньги передавались несколькими траншами.

В Киеве в момент получения взятки разоблачен судья одного из районных судов столицы. Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

“23 апреля 2018 детективы НАБУ вместе с сотрудниками Службы безопасности процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры разоблачили судью Голосеевского районного суда г.. Киева в момент получения им части неправомерной выгоды в размере 1000 долл. США“ - говорится в ведомстве.

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Вместе с вымогателем был раскрыт посредник – судья в отставке. Детективы рассказали, что судья потребовал взятку за удовлетворения гражданского иска в пользу истца о восстановлении его на работе с выплатой компенсации в размере 1,5 млн гривен.

За свои услуги судья попросил 8000 долларов США, которые передавались ему тремя траншами. В момент передачи последней части неправомерной выгоды судья был пойман на горячем, об этом также рассказали в НАБУ.

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Напомним, 14 апреля на Волыни был задержан на взятке главный инспектор таможенного поста. Чиновник организовал механизм вымогательства денег у водителей за беспрепятственный пропуск автомобилей на иностранной регистрации.