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РФ: Задержанная крымчанка - не доверенное лицо Путина

Комментариев: 2
Елена Одновол была задержана на пропускном пункте Чонгар на админгранице с Крымом. Украинские силовики вышли на нее благодаря информации СМИ.
Одновол задержали на КПВВ Чонгар
Одновол задержали на КПВВ Чонгар
twitter.com/elena_urevich

Украинские правоохранители объявили подозрение женщине, которая собирала подписи в поддержку Владимира Путина в аннексированном Россией Крыму. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры АР Крым Татьяна Тихончик.

“Задержанной вчера на КПВВ Чонгар женщине, участвовавшей в организации и проведении незаконных выборов президента РФ в Крыму, сообщили о подозрении в совершении государственной измены“, – сообщила она.

Напомним, женщину задержали 24 апреля, когда она проходила пограничный контроль с украинским биометрическим загранпаспортом. 

Стало известно, что женщину зовут Елена Одновол. В России отрицают, что она доверенное лицо Путина.

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“Елена не была доверенным лицом Путина, она руководила группой волонтеров в региональном штабе Путина. Она сама, как и ее муж, из Крыма“, — сообщила изданию Взгляд лидер общественной организации Волонтеры Победы Ольга Амельченкова.

Напомним, доверенным лицом Путина на выборах 18 марта среди других был и комик Евгений Петросян.

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Теги: Президентские выборы в России, Крым, Путин, Владимир Путин, задержание, выборы в России, госизмена
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Комментариев (2)
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Hutinpuy    24.04.2018, 16:26
Оценка:  0
Hutinpuy
“Елена не была доверенным лицом Путина, она руководила группой волонтеров в региональном штабе Путина" - не вмер Данило, а болячка задавила!
Peyot    24.04.2018, 15:54
Оценка:  +7
Peyot
такие преценденты очень нужны жалко что их так мало. каждый предатель должен знать что рано или поздно отвечать за изменупридется!
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