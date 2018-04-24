РФ: Задержанная крымчанка - не доверенное лицо Путина

Елена Одновол была задержана на пропускном пункте Чонгар на админгранице с Крымом. Украинские силовики вышли на нее благодаря информации СМИ.

Украинские правоохранители объявили подозрение женщине, которая собирала подписи в поддержку Владимира Путина в аннексированном Россией Крыму. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры АР Крым Татьяна Тихончик.

“Задержанной вчера на КПВВ Чонгар женщине, участвовавшей в организации и проведении незаконных выборов президента РФ в Крыму, сообщили о подозрении в совершении государственной измены“, – сообщила она.

Напомним, женщину задержали 24 апреля, когда она проходила пограничный контроль с украинским биометрическим загранпаспортом.

Стало известно, что женщину зовут Елена Одновол. В России отрицают, что она доверенное лицо Путина.

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“Елена не была доверенным лицом Путина, она руководила группой волонтеров в региональном штабе Путина. Она сама, как и ее муж, из Крыма“, — сообщила изданию Взгляд лидер общественной организации Волонтеры Победы Ольга Амельченкова.

Напомним, доверенным лицом Путина на выборах 18 марта среди других был и комик Евгений Петросян.