Во Львове проводят конкурс на лучший рисунок о СС Галичина

Во Львове на выходных пройдут торжественные мероприятия, посвященные 75 годовщине создания дивизии СС Галичина.

Во Львове городские власти организовали конкурс рисунков на тему Украинские добровольцы в рядах дивизии Галичина 1943-45. Об этом сообщил директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский во вторник, 24 апреля.

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“Если вам от 14 до 18 и вы хорошо рисуете – поспешите. Львовский департамент образования и науки проводит конкурс рисунков на тему «Украинские добровольцы в рядах дивизии Галичина 1943-45. Если вы хорошо нарисуете эсэсовца или встречу рейхсфюрера Генриха Гиммлера с личным составом дивизии, то выиграете приз – 3 тысячи гривен“, – написал Долинский на своей странице в Facebook.

Он отметил, что награждение победителей состоится 28 апреля во время марша посвященного 75-летию создания дивизии.

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В свою очередь львовские власти составили план празднования годовщины создания СС Галичина. Основные мероприятия будут проходить 28 апреля, и начнутся панихидой в соборе святого Юра.

Позже на 76 поле почетных захоронений Лычаковского кладбища будут возложены цветы и лампадки к Мемориалу, будет исполнен гимн Украины.

“Также, в рамках празднования 75 годовщины создания дивизии Галичина, состоится Марш вышиванок, который пройдет от площади возле памятника Степану Бандере до площади у памятника Тарасу Шевченко. Завершит мероприятие праздничный концерт“, – сообщает Львовская ОГА.

Напомним, символика дивизии СС Галичины разрешена в Украине, так как не подпадает под закон о запрете пропаганды коммунизма и нацизма. Об этом заявил глава Института нацпамяти Владимир Вятрович.

В 2017-ом ветераны дивизии СС Галичина совместно с духовенством и представителями общественных организаций торжественно перезахоронили 23 воинов.