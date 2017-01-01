Переключиться на мобильную версию

Учения в Запорожье: силовики имеют право обыскивать людей

Комментариев: 0
Во время антитеррористических учений правоохранители также могут запрещать передвижение авто.
В будут задействованы Нацполиция, Нацгвардия, ГосЧС и местная власть
В будут задействованы Нацполиция, Нацгвардия, ГосЧС и местная власть
Facebook/Сергея Левченко

Читай также: Операция Троя: опубликован план РФ по захвату Запорожья

Управление Службы безопасности Украины в Запорожской области информирует о проведении в Запорожье 24-26 апреля антитеррористических учений. Ведомство предупреждает население, что во время мероприятия правоохранители имеют право проводить проверку документов и осматривать вещи граждан, а также запрещать движение автотранспорта.

Об этом сообщил  пресс-секретарь управления СБУ в Запорожской области Сергей Левченко на своей странице в Facebook.

Учения с участием Национальной полиции, Нацгвардии, ГосЧС и местной власти пройдут в условиях, максимально приближенных к реальным.

Читай также: Убийство гражданского на учениях: Раскрыты детали

Согласно ст. 15 закона “О борьбе с терроризмом“, мероприятия будут проводиться в рамках учебной антитеррористической операции, в ходе которой правоохранители имеют право осуществлять проверку у граждан документов, удостоверяющих личность, осматривать вещи.

“Также в ходе проведения учений возможно временное ограничение или запрет движения транспортных средств и пешеходов на улицах и дорогах“, - отмечается в сообщении.

Правоохранители призывают граждан сообщать о случаях обнаружения подозрительных предметов или получения информации о противоправных действиях.

Напомним, в Запорожье 5 апреля на бульваре Гвардейском Национальная полиция провела тактические учения по освобождению заложников.

Поделись:
Теги: Запорожье, СБУ, Нацгвардия, обыски, учения, СБУ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь