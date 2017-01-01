Учения в Запорожье: силовики имеют право обыскивать людей

Во время антитеррористических учений правоохранители также могут запрещать передвижение авто.

В будут задействованы Нацполиция, Нацгвардия, ГосЧС и местная власть Facebook/Сергея Левченко

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Управление Службы безопасности Украины в Запорожской области информирует о проведении в Запорожье 24-26 апреля антитеррористических учений. Ведомство предупреждает население, что во время мероприятия правоохранители имеют право проводить проверку документов и осматривать вещи граждан, а также запрещать движение автотранспорта.

Об этом сообщил пресс-секретарь управления СБУ в Запорожской области Сергей Левченко на своей странице в Facebook.

Учения с участием Национальной полиции, Нацгвардии, ГосЧС и местной власти пройдут в условиях, максимально приближенных к реальным.

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Согласно ст. 15 закона “О борьбе с терроризмом“, мероприятия будут проводиться в рамках учебной антитеррористической операции, в ходе которой правоохранители имеют право осуществлять проверку у граждан документов, удостоверяющих личность, осматривать вещи.

“Также в ходе проведения учений возможно временное ограничение или запрет движения транспортных средств и пешеходов на улицах и дорогах“, - отмечается в сообщении.

Правоохранители призывают граждан сообщать о случаях обнаружения подозрительных предметов или получения информации о противоправных действиях.

Напомним, в Запорожье 5 апреля на бульваре Гвардейском Национальная полиция провела тактические учения по освобождению заложников.