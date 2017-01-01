В Запорожской области гранатой подорвали главу сельсовета

Инцидент произошел возле дома председателя сельсовета, он госпитализирован.

Жизни пострадавшего ничего не угрожает zp.npu.gov.ua

В поселке Мирное Мелитопольского района Запорожской области улице Садовой возле частного дома 3 апреля около 21:00 злоумышленники взорвали гранату РГД-5. В результате инцидента госпитализирован председатель Мирненского поселкового совета.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции области.

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“В результате взрыва пострадал глава Мирненского поселкового совета. Мужчину 1963 года рождения “скорой“ доставили в Мелитопольскую районную больницу“, - говорится в сообщении.

По данным врачей, мужчина получил незначительные телесные повреждения, угрозы жизни нет.

“С места преступления изъяты металлические фрагменты и рычаг взрывателя“, - отметили в полиции.

Полиция выясняет обстоятельства инцидента zp.npu.gov.ua

Напомним, 5 апреля в Черкассах неизвестный через окно бросил две гранаты РГД-5 в цех ГП НПК Фотоприбор, входящего в состав ГК Укроборонпром.