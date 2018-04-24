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"Москаль, не тормози": на Закарпатье перекрыли трассу

Комментариев: 1
Несколько десятков жителей села Холмок перекрыли трассу Киев - Чоп, требуя дать им разрешение на создание объединенной территориальной общины из восьми сел Ужгородского района.
Закарпатцы перекрыли трассу, требуя децентрализации от Москаля
Закарпатцы перекрыли трассу, требуя децентрализации от Москаля
mukachevo.net

Под Ужгородом (Закарпатская область) жители села Холмок во вторник, 24 апреля, перекрыли трассу Киев - Чоп, переходя ее по пешеходному переходу. Таким образом они требуют от областных властей введения децентрализации в регионе, передает Мukachevo.net.

Отмечено, что несколько десятков жителей вышли на протест, требуя дать им разрешение на создание объединенной территориальной общины. Люди держали транспаранты с надписью “Общине быть“, “Москаль, не тормози децентрализацию“.

mukachevo.net
mukachevo.net

В связи с протестом на трассе образовалась огромная пробка.

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Как сообщается, 19 апреля жители восьми сел Ужгородского района, а именно Минай, Холмок, Розивка, Концово, Сторожница, Тарновцы, Шишловцы, Ботфалва, желающие объединиться в ОТО, вышли на мирный протест перед Закарпатской ОГА. Они требовали встречи с губернатором Геннадием Москалем, но тот проигнорировал их, отметив, что решить вопрос митингами, транспарантами и громкоговорителями невозможно.

Напомним, 23 апреля жители города Вишневое Киевской области перекрыли одну из улиц с требованием построить для детей новую школу.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: протесты, Закарпатье, протест, дорога, община, трасса, акции протеста, Закарпатська область
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Комментариев (1)
Колишній-східняк    24.04.2018, 13:22
Оценка:  0
Колишній-східняк
А я было понял буквально, что они против того, чтобы там машины из РФ вообще останавливались...
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