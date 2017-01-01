В Тернопольской области подростки жестоко издевались над ребенком

Совершеннолетний преступник приговорен к 4,3 годам тюрьмы.

За издевательство над малолетним избраны меры пресечения для пяти человек depositphotos.com

В Тернопольской области, в одном из сел Залещицкого района суд вынес приговор несовершеннолетним преступникам, которые 5 ноября 2017 года жестко поиздевались над малолетней жертвой. Об этом во вторник, 24 апреля, сообщили в прокуратуре Тернопольской области. Всего их было пятеро, один из злоумышленников был совершеннолетним, и один - малолетним.

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Похищенный преступниками ребенок плакал и кричал, однако злоумышленники обмотали ему голову скотчем, засунули в багажник автомобиля на литовской регистрации и отвезли на заброшенную территорию тракторной бригады.

Там потерпевший был жестоко избит. Ему угрожали убийством, направляли на него пистолет и несколько раз нажали на спусковой крючок, записывая свои преступные действия на видеокамеру, после чего отпустили.

Залещицкий райсуд приговорил совершеннолетнего обвиняемого по ч.2 ст.146, ч.4 ст.296 УК Украины к лишению свободы на 4 года и 4 месяца. Трое несовершеннолетних соучастников преступления приговорены к трем годам лишения свободы, однако на основании ст.75,104 УК Украины освобождены от наказания с установлением испытательного срока на 1 год . Малолетний хулиган получит принудительные меры воспитательного характера.

Напомним, 24 апреля в Житомире школьники избили водителя троллейбуса. "Ругались, размахивали ножом, бросали в троллейбус камни. Били молодых и пенсионеров", - рассказывают очевидцы.