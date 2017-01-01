В Луганской области пропала связь Vodafone
На временно оккупированной территории Луганской области отсутствуют услуги мобильной связи Vodafone. Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины в своем Twitter во вторник, 24 апреля.
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“По состоянию на 11.00 вторника на временно оккупированной территории Луганской области отсутствуют услуги мобильной связи Vodafone из-за повреждения линий связи, причины выясняются“, - говорится в сообщении.
По информации источников LIGA.net, мобильная связь отсутствует примерно с 10.45. “Дозвониться невозможно, связи нет вообще в городе. Причины не сообщают“, - сказал собеседник издания из Луганска.
Другой собеседник уточнил, что мобильная связь отсутствует и в оккупированном Антраците.
Напомним, 23 марта в ДНР заявили, что Vodafone должен пророссийским боевикам 800 миллионов рублей.