Вольнов стал официальным спикером Миротворца

Украинский пранкер находится в розыске в РФ.

Украинский центр Миротворец, фиксирующий преступления против национальной безопасности Украины объявил официальным спикером пранкера Никиту Кувикова, известного как Евгений Вольнов. Сообщение об этом появилось на сайте Миротворца.

“Мы долго искали специалиста, который подошел бы нам на эту должность, был эрудированным, обладал чувством юмора и такта, умел общаться с аудиторией.И такой человек нашелся.

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Вольнов - известный в Украине и далеко за ее пределами общественный деятель. Журналист. С начала российской агрессии активно включился в борьбу против российских захватчиков и их пропаганды на информационном фронте“, - говорится в сообщении сайта. “Обещает при выполнении функций спикера “Миротворца“ не ругаться матом“, - гласит сообщение.

Обязанностями Вольнова теперь будет разъяснение общественности роли и назначения центра, популяризация использования информации, накопленной в его базах данных, в различных сферах деятельности

Напомним, Евгений Вольнов находится в розыске РФ за звонки в морги после трагедии в Кемерово с сообщениями о 300 погибших. В РФ требовали от Украины выдать пранкера, однако в Украине отказались - “Своих не выдаем“. Следком РФ должен направить ГПУ документы и текст подозрения, дабы он был объявлен пранкеру уже украинскими правоохранителями.