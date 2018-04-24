В Харьковской области поезд сбил 10-летнюю девочку

Пострадавшая госпитализирована, состояние ребенка медики оценивают как тяжелое.

В Харьковской области на железнодорожном перегоне Казачья Лопань-Слатино машинист автомотрисы травмировал дрезиной 10-летнюю девочку - ребенок не успел попасть под колеса, ее ударом отбросило в сторону.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

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"При выезде на место происшествия полицейские установили, что на железнодорожном перегоне машинист автомотрисы Харьковской дистанции электроснабжения контактной сети травмировал малолетнюю жительницу поселка Слатино, которая внезапно выскочила на железнодорожный путь", - говорится в сообщении.

Машинист сразу вызвал скорую помощь и полицию. Движение поездов на станции не прекращалось.

Ребенок в бессознательном состоянии с травмами головы и закрытым переломом бедра был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. В настоящее время медики оценивают состояние здоровья девочки как тяжелое.

Следователями открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Сейчас следствие продолжается.

Ранее сообщалось, что 17 апреля в Одессе 11-летняя девочка получила удар током на крыше товарного поезда.