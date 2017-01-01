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В киберполиции прокомментировали взлом сайта Минэнерго

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Министерство энергетики и угольной промышленности Украины пока не обращалось к сотрудникам киберполиции по поводу хакерской атаки, сообщила пресс-секретарь Департамента киберполиции.
В Минэнерго не обращалось в киберполицию относительно хакерской атаки
В Минэнерго не обращалось в киберполицию относительно хакерской атаки
mev.gov.ua

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины не обращалось к сотрудникам киберполиции относительно хакерской атаки на свой сайт. Об этом во вторник, 24 апреля, пишет Укринформ со ссылкой на пресс-секретаря Департамента киберполиции Нацполиции Украины Юлию Квитко.

“Да, нам об этой ситуации известно, при необходимости мы готовы реагировать, но насколько я знаю, сейчас там работают специалисты из министерства“, - сказала Квитко.

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Она добавила, что официально в киберполицию по этому поводу еще никто не обращался.

Ранее сообщалось, что 24 апреля хакеры взломали новый сайт Министерства энергетики и угольной промышленности Украины и требуют 0,1 биткоина за восстановление доступа к страницам.

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Теги: хакеры, кибератака, Минэнерго, хакерская атака, киберполиция
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