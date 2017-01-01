Задержанный выпрыгнул в окно и стал инвалидом: за это майора посадили на четыре года

В Харькове бывший милиционер получил реальный срок за превышение полномочий.

Была это попытка самоубийства или побега, следствию установить не удалось korrespondent.net

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Прокуратура области обжаловала в апелляции условный приговор майору милиции по вине которого человек в 2012 году стал инвалидом 1-ой группы.

Апелляционный суд Харькова признал виновным майора милиции за превышении служебных полномочий и приговорил к 4 годам лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Это произошло еще летом 2012 года. Милиционер тогда работал в одном из райотделов милиции Харькова, участвовал в оперативно-розыскных мероприятиях по делу по факту сбыта наркотических средств.

“Майор принудительно доставил якобы подозреваемого по делу в райотдел и удерживал там более 14 часов без какого-либо процессуального статуса и оформления. Милиционер вообще никому не сообщил о месте нахождения мужчины и не сдал никаких документов о задержании. Проведя ночь и утро в райотделе, задержанный начал проситься в туалет. В уборной он открыл окно и выпрыгнул с 4 этажа. Была это попытка самоубийства или побега, следствию установить не удалось. На суде потерпевший сказал, поступил так “от отчаяния“, - говорится в сообщении прокуратуры.

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Как отметили в пресс-службе прокуратуры, апелляционный суд признал милиционера виновным в превышении служебных полномочий, что сопровождалось насилием (ч. 2 ст. 365 УК Украины), и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 3 года.

Кроме того, милиционера лишили специального звания “майор милиции“ и обязали заплатить 150 тыс. грн. морального ущерба.

Как сообщалось 2 марта в Киеве полицейский полгода собирал “дань“ с наркоторговцев. При задержании оперативник оказал сопротивление и разбил несколько машин.