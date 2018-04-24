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ПАСЕ признала оккупацию части Донбасса Российской Федерацией

Комментариев: 4
В ПАСЕ приняли резолюцию О чрезвычайном положении, которая посвящена случаям приостановления отдельных статей Европейской конвенции по правам человека.
Против голосовали 3-4 депутата
Против голосовали 3-4 депутата
politnavigator.net

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, которой признала оккупацию Российской Федерацией неподконтрольных Украине территорий Донбасса.

Об этом сообщает Европейская правда.

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В ПАСЕ приняли резолюцию О чрезвычайном положении, посвященной случаям приостановления отдельных статей Европейской конвенции по правам человека, в которой содержится признание РФ оккупантом.

Ассамблея почти единогласно поддержала две поправки, которые подтверждают, что неконтролируемые правительством территории Донецкой и Луганской областей являются “временно оккупированными территориями, которые контролируются Российской оккупационной администрацией“.

За две соответствующие поправки проголосовало 98-100 депутатов, против - 3-4 депутата.

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Против голосовали немецкие Левые и Альтернатива для Германии, а также нидерландские Соцпартии. Все они отличаются пророссийской позицией.

Напомним, 23 янаяря ПАСЕ проголосовала за резолюцию о гуманитарных последствиях войны в Украине.

Ранее, июне 2017 года, участники Парламентской ассамблеи ОБСЕ приняли декларацию по итогам ежегодной сессии в Минске, в которую включены несколько резолюций, призывающих Россию вернуть Крым и вывести из Донбасса своих военных и технику.

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Теги: ПАСЕ, Донбасс, ОРДЛО, РФ, Россия, оккупация
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Комментариев (4)
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BROKER666    24.04.2018, 14:59
Оценка:  +6
BROKER666
шах и мат
Конфузий    24.04.2018, 14:39
Оценка:  +2
Конфузий
Упс!
Peyot    24.04.2018, 14:33
Оценка:  +3
Peyot
сегодня за поребриком пылают...
chernij999    24.04.2018, 14:28
Оценка:  +9
chernij999
Вы все вретии, ихтам нет. Это все русофоия)))
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