ПАСЕ признала оккупацию части Донбасса Российской Федерацией

В ПАСЕ приняли резолюцию О чрезвычайном положении, которая посвящена случаям приостановления отдельных статей Европейской конвенции по правам человека.

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, которой признала оккупацию Российской Федерацией неподконтрольных Украине территорий Донбасса.

Об этом сообщает Европейская правда.

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В ПАСЕ приняли резолюцию О чрезвычайном положении, посвященной случаям приостановления отдельных статей Европейской конвенции по правам человека, в которой содержится признание РФ оккупантом.

Ассамблея почти единогласно поддержала две поправки, которые подтверждают, что неконтролируемые правительством территории Донецкой и Луганской областей являются “временно оккупированными территориями, которые контролируются Российской оккупационной администрацией“.

За две соответствующие поправки проголосовало 98-100 депутатов, против - 3-4 депутата.

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Против голосовали немецкие Левые и Альтернатива для Германии, а также нидерландские Соцпартии. Все они отличаются пророссийской позицией.

Напомним, 23 янаяря ПАСЕ проголосовала за резолюцию о гуманитарных последствиях войны в Украине.

Ранее, июне 2017 года, участники Парламентской ассамблеи ОБСЕ приняли декларацию по итогам ежегодной сессии в Минске, в которую включены несколько резолюций, призывающих Россию вернуть Крым и вывести из Донбасса своих военных и технику.