ПАСЕ признала оккупацию части Донбасса Российской Федерацией
Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, которой признала оккупацию Российской Федерацией неподконтрольных Украине территорий Донбасса.
Об этом сообщает Европейская правда.
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В ПАСЕ приняли резолюцию О чрезвычайном положении, посвященной случаям приостановления отдельных статей Европейской конвенции по правам человека, в которой содержится признание РФ оккупантом.
Ассамблея почти единогласно поддержала две поправки, которые подтверждают, что неконтролируемые правительством территории Донецкой и Луганской областей являются “временно оккупированными территориями, которые контролируются Российской оккупационной администрацией“.
За две соответствующие поправки проголосовало 98-100 депутатов, против - 3-4 депутата.
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Против голосовали немецкие Левые и Альтернатива для Германии, а также нидерландские Соцпартии. Все они отличаются пророссийской позицией.
Напомним, 23 янаяря ПАСЕ проголосовала за резолюцию о гуманитарных последствиях войны в Украине.
Ранее, июне 2017 года, участники Парламентской ассамблеи ОБСЕ приняли декларацию по итогам ежегодной сессии в Минске, в которую включены несколько резолюций, призывающих Россию вернуть Крым и вывести из Донбасса своих военных и технику.