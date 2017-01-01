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В Кабмине хотят отменить обязательный штамп о прописке

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Информация о прописке граждан будет содержаться в электронном реестре, поэтому нет необходимости в штампе паспорта. Также новым законопроектом предлагается упростить сам процесс прописки.
Паспорт могут не штамповать с информацией о прописке
Паспорт могут не штамповать с информацией о прописке
jobis.com.ua

Министерство экономического развития и торговли инициирует отмену обязательного штампа в паспорте, который удостоверяет прописку. Об этом говорится в представленном соответствующем законопроекте, сообщает во вторник, 24 апреля, пресс-служба ведомства.

Отмечено, что информация о прописке граждан будет содержаться в электронном реестре, поэтому нет необходимости в штампе паспорта.

Также новым законопроектом предлагается упростить процесс прописки, так как хотят отказаться от справок с ЖКХ или других служб, подтверждающие проживание человека по адресу.

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Как утверждают чиновники, когда закон вступил в силу, перерегистрироваться по новому адресу можно будет в течение суток.

Кроме того, в Минэкономразвития уточнили, что с принятием нового закона не будут штрафовать людей за проживание не по адресу прописки.

“Проект закона предусматривает штраф в размере 1700 грн за предоставление ложных сведений с целью регистрации места жительства. Проект закона также предусматривает штраф в размере 340-850 грн за проживание граждан без регистрации места проживания более 90 календарных дней после снятия с предыдущего места регистрации“, - говорится в сообщении.

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Напомним, с 1 января 2020 года, в случае успешного голосования в Раде, вступят в силу новые правила прописки по месту проживания.

 

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Теги: Минэкономики, паспорт, документ, регистрация, прописка
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