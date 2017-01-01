Каплин: НАБУ завело два новых дела на Рабиновича

Народный депутат Сергей Каплин утверждает, что Рабинович задекларировал не всю свою собственность.

Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло два новых производства о незаконном обогащении и коррупции нардепа, главы партии За життя Вадима Рабиновича, написал в своем Facebook народный депутат от Блока Петра Порошенко Сергей Каплин. Об этом сообщает Гордон.

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“18 апреля 2018 года по моему заявлению открыты два новых уголовных производства по фактам незаконного обогащения и коррупции Давида-Вадима Рабиновича. Я предоставил детективам НАБУ неопровержимые доказательства того, что Рабинович – коррупционер, скрывает свои теневые доходы и обманывает общество, декларируя доходы, в десятки раз меньше его расходов. Уверен, что расследование будет быстрым – в распоряжении следствия есть все необходимые документы“, – заявил политик.

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Каплин утверждает, что Рабинович задекларировал не всю свою собственность.

“Незадекларированное владение компаниями в Украине и Израиле, наличие незадекларированных счетов за рубежом, коррупция и легализация полученных преступным путем доходов – преступления Рабиновича, которые подтверждены документально и сейчас будут расследоваться НАБУ. Напомню, что НАБУ уже расследует два уголовных дела по незаконному обогащению Рабиновича и декларированию ложной информации за 2015–2016 годы, теперь их четыре“, – написал нардеп и добавил, что обещает продолжить расследование и передать в НАБУ новые документы об имуществе Рабиновича за границей.

“Кроме того, в ближайшее время я раскрою офшорные аферы гражданина Израиля Давида-Вадима Рабиновича в Панаме, на Кипре и в Швейцарии, из-за которых Рабиновича не пускают в США. Очень скоро я передам в НАБУ новые документы, свидетельствующие о криминальном происхождении его денег, за которые Давид-Вадим Рабинович покупает эфиры на ТВ, проводит проплаченные митинги и свою роскошную жизнь в Израиле, Швейцарии и Украине. Гражданам других стран не место в украинском парламенте, преступник со стажем Рабинович должен сидеть в тюрьме“, – заявил Каплин.