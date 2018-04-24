Нацполиция набирает патрульных для Крыма

Набор в отдел патрульной полиции в Автономной Республике Крым и Севастополе начнется 25 апреля.

Национальная полиция Украины в среду, 25 апреля, начнет отбор в патрульную полицию Автономной Республики Крым и города Севастополь. Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

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“В среду, 25 апреля 2018 года, будет объявлено о начале набора в отдел патрульной полиции в Автономной Республике Крым и г. Севастополе Департамента патрульной полиции“, - говорится в сообщении.

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Участие в церемонии объявления отбора примет глава Нацполиции Сергей Князев.

Подробности о вакансиях и их количестве пока не раскрываются.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что в Украине будут созданы подразделения патрульной полиции Крыма и Севастополя, которые будут нести там службу. Они будут сформированы на перспективу - пока Крым аннексирован, полицейские будут работать на других участках.