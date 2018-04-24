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Нацполиция набирает патрульных для Крыма

Комментариев: 2
Набор в отдел патрульной полиции в Автономной Республике Крым и Севастополе начнется 25 апреля.
Начинается набор патрульных для Крыма и Севастополя
Начинается набор патрульных для Крыма и Севастополя
instagram.com/patrolpolice_ua

Национальная полиция Украины в среду, 25 апреля, начнет отбор в патрульную полицию Автономной Республики Крым и города Севастополь. Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

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“В среду, 25 апреля 2018 года, будет объявлено о начале набора в отдел патрульной полиции в Автономной Республике Крым и г. Севастополе Департамента патрульной полиции“, - говорится в сообщении.

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Участие в церемонии объявления отбора примет глава Нацполиции Сергей Князев.

Подробности о вакансиях и их количестве пока не раскрываются.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что в Украине будут созданы подразделения патрульной полиции Крыма и Севастополя, которые будут нести там службу. Они будут сформированы на перспективу - пока Крым аннексирован, полицейские будут работать на других участках. 

 

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Теги: Крым, аннексия Крыма, новости Крыма, Национальная полиция, патрульная полиция
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Комментариев (2)
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and5805    24.04.2018, 16:30
Оценка:  0
and5805
А это как на будущее???? так может не только полицию а и все рукуводоство и даже в плоте до дворника заранее подготовить. зарплаты платить. а работать как нибудь потом!!! А че уж мелочиться по Крыму по Донецкой и Луганской тоже давайте!!
foster12    24.04.2018, 16:35
Оценка:  0
foster12
Дворников обязательно нужно подготовить, что бы вымести эту ватную грязь с нашей земли.
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