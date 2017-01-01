Милитаризация Крыма: 2013 год сравнили с нынешним

С момента аннексии полуострова Россия утроила военный контингент в Крыму, а количество вооружений нарастила в 5-7 раз.

Количество российских военных на территории Крыма с 2013 года выросло почти втрое, боевых самолетов - впятеро, артиллерийский систем и БТР - в семеро. Такие данные на своей странице в Facebook во вторник, 24 апреля, привела глава делегации Украины в ПА НАТО Ирина Фриз со ссылкой на информацию Минобороны.

“Данные по милитаризации оккупированного Крыма, которые были озвучены заместителем Министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции, генерал-лейтенантом Анатолием Петренко во время международной конференции Украина - Грузия - НАТО: современные вызовы безопасности Черноморского региона.

Количественные показатели военного присутствия РФ в Крыму (по сравнению с 2013 годом):

личный состав: было около 12 тысяч, на сегодня - более 32 тысяч военнослужащих;



танков РФ не было вообще, в этом году их уже 40;



бронетранспортеров - было 92 единицы, увеличилось до 680 в этом году;



артиллерийские системы - было 24 единицы, в этом году - 174 единицы;



Читай также: Reuters привело доказательства милитаризации Крыма Россией самолеты РФ - было 22, в настоящее время - 113 единиц;



самолеты РФ - было 22, в настоящее время - 113 единиц; корабли и подлодки, которые имеют крылатые ракеты морского базирования Калибр, - 8 (суммарно могут осуществить залп крылатыми ракетами - 52 единицы, дальность поражения - от 1,5 до 2,5 тыс. км);



системы противовоздушной обороны С-400;



береговые противокорабельные ракетные комплексы Бастион и Бал;



оперативно-тактические ракетные комплексы Искандер

Кроме того, нардеп со ссылкой на информацию заместителя министра обороны Анатолия Петренко привела данные о техническом переоснащении ЧФ РФ.

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“Руководство РФ в течение 10 последующих лет, начиная с 2018 года, планирует потратить на перевооружение 22 трлн. рублей. К 2020 году ЧФ РФ поступит еще 3 корвета проекта 22160 и несколько ракетных корветов проекта 22800 (шифр Каракурт). Все эти корветы также несут крылатые ракеты Калибр. После 2025 года на вооружение ЧФ РФ планируется поступление гиперзвуковых ракет, роботизированных автономных безэкипажных подводных аппаратов, глубоководных боевых систем нового поколения, морского авианесущего комплекса“, - написала она.

Напомним, ранее народный депутат Украины Мустафа Джемилев заявил о ввозе Россией на территорию Крыма ядерного оружия. По его информации, под Феодосией в старом советском хранилище ядерного оружия разместили шесть боеголовок.