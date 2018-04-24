Правозащитники требуют расследовать сожжение цыганского табора в Киеве

От властей требуют "принять меры по уменьшению случаев разжигания межэтнической розни".

Международная правозащитная организация Amnesty International потребовала провести расследование касательно сожжения националистами из организации C14 цыганского табора в Киеве в районе Лысой горы. Об этом сообщается в заявлении AI.

“Amnesty International требует официальной реакции украинских властей на события на Лысой горе в Киеве в ночь с 20 по 21 апреля, а также неотложного и эффективного расследования нападения“, - говорится в сообщении.

Правозащитники уточнили, что С14 совместно с Голосеевской райадминистрацией несколько раз посещали табор с требованием покинуть Лысую гору.

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Исходя из заявления, в ночь с 20 на 21 апреля националисты “устроили погром лагеря ромов“, во время которого, по словам очевидцев, использовались “газовые баллончики, режущие предметы и, возможно, огнестрельное оружие“. В акции С14 якобы пострадали дети.

“Полиция заявила, что к ним не поступали заявления по поводу погрома и, соответственно, они не могут прокомментировать этот инцидент. По словам активистов, с которыми общалась Amnesty International, по крайней мере, один из ромов, присутствовавших во время нападения, вызвал полицию и дождался приезда патрульного автомобиля“, - сообщили в AI, добавив, что прибывшие патрульные посоветовали цыганам “скорее уезжать из Киева“.

Директор Amnesty International Украина Оксана Покальчук комментируя инцидент заявила, что “мишенью для таких нападений может стать и становится любой человек: цыгане, женщины, антикоррупционные активисты, евреи, ЛГБТ, журналисты, художники, студенты, писатели. Никто сейчас не может быть уверен, что не станет следующей жертвой стаи радикалов, которые почувствовали свою безнаказанность“.

Ранее, Украинский Хельсинский союз по правам человека также осудил изгнание цыган из Лысой горы в столице.

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“УХСПЧ решительно осуждает действия представителей С14 в Голосеевском районе г. Киева, ведь разрушение поселения ромов является грубым нарушением прав человека, а также считает недопустимым преследование его жителей, что имело место 17 апреля и является разжиганием межэтнической нетерпимости“, - заявили в организации.

Они также потребовали к руководству Голосеевской районной с просьбой проверить факт участия работников РГА в акции националистов и установить правомерность их действий.

Еще одно обращение было направлено к руководству Голосеевского РУ ГУМВД с требованием провести тщательное расследование действий С14 и немедленно принять меры по уменьшению случаев разжигания межэтнической розни.

Напомним, 16 апреля Сеть возмутил цыганский табор на киевском ж/д вокзале, который разместился в зале ожидания и вестибюле. Целый табор цыган разместился в здании вокзала вместе с детьми и своими вещами.