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Минздрав из-за коррупции отстранил ректора Одесского медуниверситета

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Полиция составила протокол об административном правонарушении на ректора Валерия Запорожана.
Валерий Запорожан с 23 апреля отстранен от исполнения служебных обязанностей ректора
Валерий Запорожан с 23 апреля отстранен от исполнения служебных обязанностей ректора
Скриншот

Министерство здравоохранения отстранило от выполнения служебных обязанностей ректора Одесского национального медицинского университета Валерия Запорожана.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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“Основание – составленный сотрудниками Национальной полиции Украины протокол об административном правонарушении, связанном с коррупцией, относительно Валерия Запорожана“, – говорится в сообщении.

До завершения рассмотрения дела, которое будет проходить в Приморском районном суде Одессы, обязанности ректора университета будет выполнять проректор по научно-педагогической роботе Валерия Маричереда.

При этом в министерстве, ссылаясь на закон О предотвращении коррупции (ст. 65, ч 5), отметили, что лицо, относительно которого составлен протокол об административном правонарушении, связанном с коррупцией, может быть отстранено от выполнения служебных обязанностей до завершения рассмотрения дела.

Ранее Минздрав уволил ректора Национального медуниверситета им. Богомольца Екатерину Амосову. Соответствующий приказ подписал госсекретарь МОЗ Артем Янчук 30 марта.

 

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Теги: коррупция, Минздрав, Одесса, полиция, университет, МОЗ, ректор
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Источник: korrespondent.net

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