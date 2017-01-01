Минздрав из-за коррупции отстранил ректора Одесского медуниверситета
Министерство здравоохранения отстранило от выполнения служебных обязанностей ректора Одесского национального медицинского университета Валерия Запорожана.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
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“Основание – составленный сотрудниками Национальной полиции Украины протокол об административном правонарушении, связанном с коррупцией, относительно Валерия Запорожана“, – говорится в сообщении.
До завершения рассмотрения дела, которое будет проходить в Приморском районном суде Одессы, обязанности ректора университета будет выполнять проректор по научно-педагогической роботе Валерия Маричереда.
При этом в министерстве, ссылаясь на закон О предотвращении коррупции (ст. 65, ч 5), отметили, что лицо, относительно которого составлен протокол об административном правонарушении, связанном с коррупцией, может быть отстранено от выполнения служебных обязанностей до завершения рассмотрения дела.
Ранее Минздрав уволил ректора Национального медуниверситета им. Богомольца Екатерину Амосову. Соответствующий приказ подписал госсекретарь МОЗ Артем Янчук 30 марта.