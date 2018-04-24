Драч обвинил "ботов" Супрун в атаке на свою страницу

Facebook Ивана Драча заблокировали после того, как он обвинил в. о. министра здравоохранения Ульяну Супрун в лицемерии относительно помощи семье инвалида.

Facebook-аккаунт известного украинского общественного деятеля и писателя Ивана Драча взломали после того, как он обвинил в. о. министра здравоохранения Ульяну Супрун в лицемерии относительно помощи семье инвалида. Сообщение о ситуации с инвалидом были размещены на странице Драча, а вскоре она была заблокирована, по мнению писателя, по жалобам “ботов“ Супрун.

Об этом сообщил он сам, создав новый профиль, в описании которого отметил: “Друзья! Мою страницу, которую я вел большe года, атаковали сeктанты Супрун! Тeпeрь я здесь!“



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Что касается истории женщины-инвалида, из-за которой пострадал аккаунт Ивана Драча, то началась она еще в конце лета 2017 года.

“На Днепропетровщине живет женщина, зовут ее госпожа Ксения, она уже много лет болеет рeвматоидным полиартритом и является инвалидом 1-й групи.У августе 2017 ее сын лично обратился к Ульяне Супрун с просьбой помочь гражданке Украины стать на ноги, ведь госпожа Ксения прикована к постели. Сначала госпожа министр ответила, что поможет женщине и она передала дело помощнику - Станиславу Грeщишину, но прошла неделя, а обещания остались обещаниями“, - отметил Драч.

По его словам, в течение нескольких месяцев сын Ксении пытался записаться на личную встрече к госпоже Супрун. Ему это не удалось, поэтому он пришел в приемную МЗ.

“Заняв местные приемные и. о. министра Супрун, он получил порцию критики с бранью и словесными оскорблениями от многочисленных помощников госпожа Ульяны. Единственное, что останавливало их от того, чтобы вытолкнуть мальчика из приемной, - это то, что многоуважаемые граждане думали, что, возможно, у сына инвалида есть диктофон, поэтому не нашли лучшего варианта, чем просто вызвать полицию“, - подытожил общественный деятель.

Впоследствии парню удалось-таки договориться о личной встрече с исполняющей обязанности министра.

“Придя на 40-минутную встречу с и. о. министра и ее многочисленными помощниками, парень получил очередную порцию обещаний от Ульяны Супрун и ее команды. Министр даже обещала привлечь санитарную авиацию для транспортировки женщины, поэтому ожидания были большими. Впоследствии Ульяна Супрун отрапортовала, что она встречалась с простым мальчиком о состоянии здоровья его мамы-инвалида и вот уже прямо сейчас помогает этой несчастной женщине! И помощи никакой не было, только пиар на беде и дерзкое замалчивания обстоятельств, предшествовавших этой встречи“, - рассказал Иван Драч.

Поэтому, по его словам, никакой помощи инвалид не дождалась, а Супрун с помощниками стали избегать ее сына, заблокировав его страницу в соцсети и телефонный номер.

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“Но это еще не все! Инвалида, госпожа Ксения, обвинили в подрыве авторитета команды МЗ и четко указали, что ее сын и она сама работают на медицинскую мафию!

В то же время местные криворожские медики, которые в свое время оставили украинку без пенсии (по инвалидности, - ред.), начали запугивать женщину, чтобы она перестала жаловаться Супрун, иначе ее вообще лишат медицинской помощи“, - возмутился писатель.

Он отметил, что, как следствие, 7 из 8 бесплатных лекарств, прописанных женщине, было отменено, и ежемесячные расходы госпожа Ксении выросли до 1100 грн. При том, что пенсия у женщины всего 1600 грн, “что не могло не отразиться на ее и так нищем существовании“.

Известный общественный деятель и писатель обратился к Ульяне Супрун, требуя немедленно помочь госпоже Ксении.