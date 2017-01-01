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Муженко рассказал об отличиях украинской армии от советской

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Начальник Генштаба ВСУ подчеркнул, что понятие "советской" армии - это наследие, которое досталось Украине еще с 90-х годов.
Муженко считает, что наша армия уже не советская
Муженко считает, что наша армия уже не советская
mil.gov.ua

Вооруженные Силы Украины уже не являются “советской“ армией, поскольку сформировалась украинская идентичность. Об этом в интервью Укринформу заявил начальник Генштаба Вооруженных Сил Украины Виктор Муженко .

“Само понятие “советской“ армии - это наследие, которое нам досталось еще с 90-х годов. За этот период Вооруженные Силы проходили через серьезные трансформации, не говоря уже о процессах чисто механического сокращения. Поэтому наши Вооруженные Силы уже давно не являются “советской“ армией. У нас с формировалась, так сказать, своя, украинская идентичность“, - сказал Муженко.

Он подчеркнул, что главное - изменились подходы к процессу самого военного строительства.

“Мы много взяли, во-первых, из собственного опыта, особенно с 2014 года, а также - из опыта наших западных партнеров, с учетом их уровня подготовки и стандартов“, - добавил Муженко.

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Напомним, 23 апреля в Минобороны отчитались о результатах перехода на стандарты НАТО и сообщили, что в настоящее время по стандартам Альянса подготовлены 10 украинских батальонов и 25 рот.

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Теги: Муженко, ВСУ, украинская армия
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