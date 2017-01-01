Муженко рассказал об отличиях украинской армии от советской

Начальник Генштаба ВСУ подчеркнул, что понятие "советской" армии - это наследие, которое досталось Украине еще с 90-х годов.

Муженко считает, что наша армия уже не советская mil.gov.ua

Вооруженные Силы Украины уже не являются “советской“ армией, поскольку сформировалась украинская идентичность. Об этом в интервью Укринформу заявил начальник Генштаба Вооруженных Сил Украины Виктор Муженко .

“Само понятие “советской“ армии - это наследие, которое нам досталось еще с 90-х годов. За этот период Вооруженные Силы проходили через серьезные трансформации, не говоря уже о процессах чисто механического сокращения. Поэтому наши Вооруженные Силы уже давно не являются “советской“ армией. У нас с формировалась, так сказать, своя, украинская идентичность“, - сказал Муженко.

Он подчеркнул, что главное - изменились подходы к процессу самого военного строительства.

“Мы много взяли, во-первых, из собственного опыта, особенно с 2014 года, а также - из опыта наших западных партнеров, с учетом их уровня подготовки и стандартов“, - добавил Муженко.

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Напомним, 23 апреля в Минобороны отчитались о результатах перехода на стандарты НАТО и сообщили, что в настоящее время по стандартам Альянса подготовлены 10 украинских батальонов и 25 рот.