Шесть ЗИЛов мусора вывезли из квaртиры в Кропивницком
В городе Кропивницком активисты благотворительной организации вывезли из квартиры 78-летней жительницы шесть грузовых машин мусора.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель организации Владимир Лебедев.
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По информации волонтеров, женщина жила под подъездом, поскольку попасть в квaртиру было невозможно из-за горы мусора. Навести порядок в квартире женщине помогли волонтеры.
Правда, за один день неравнодушным удалось освободить от мусора только коридор. Из квартиры вынесли и вывези шесть ЗИЛов мусора.
“...Пани Гaлине 78 лет. Из-за того, что ее муж погиб в ДТП, женщина перенеслa трудную душевную трaвму. Она не имеет детей, поэтому осталась с проблемами один на один. Упав в отчаяние ... женщина около 20 лет сносила мусора в свой дом“, - говорится в сообщении.
Напомним, также 6 апреля в Кропивницком активисты благотворительной организации вывезли из квартиры другой 79-летней жительницы четыре тонны мусора.