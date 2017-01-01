Шесть ЗИЛов мусора вывезли из квaртиры в Кропивницком

У психически больной женщины наблюдается так называемый "синдром Диогена".

Пожилая женщина много лет сносила к себе всякий хлам facebook\Vladimir Lebedev

В городе Кропивницком активисты благотворительной организации вывезли из квартиры 78-летней жительницы шесть грузовых машин мусора.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель организации Владимир Лебедев.

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По информации волонтеров, женщина жила под подъездом, поскольку попасть в квaртиру было невозможно из-за горы мусора. Навести порядок в квартире женщине помогли волонтеры.

Правда, за один день неравнодушным удалось освободить от мусора только коридор. Из квартиры вынесли и вывези шесть ЗИЛов мусора.

Волонтеры Дома Милосердия помогли убрать дом 78-летней пенсионерки facebook\Vladimir Lebedev

“...Пани Гaлине 78 лет. Из-за того, что ее муж погиб в ДТП, женщина перенеслa трудную душевную трaвму. Она не имеет детей, поэтому осталась с проблемами один на один. Упав в отчаяние ... женщина около 20 лет сносила мусора в свой дом“, - говорится в сообщении.

За 20 лет накопились тонны мусора facebook\Vladimir Lebedev

Напомним, также 6 апреля в Кропивницком активисты благотворительной организации вывезли из квартиры другой 79-летней жительницы четыре тонны мусора.